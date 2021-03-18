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Дзюба: «Не хейтерам решать, кого вызывать в сборную, а кого нет»

18 марта 2021, 00:40

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба поделился мыслями о своем вызове в сборную России.

Я игрок обоймы, у нас нет игроков основы. Посмотрим, если буду достоин, то буду играть.

Не понимаю, откуда берется хейт, разговоры о том, кого вызывать, а кого нет. Это решать не хейтерам, которым все не так. У нас люди в принципе не любят ценить других людей.

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Все комментарии
vm777
vm777
18 марта в 14:39
У нас люди в принципе не любят ценить других людей.
_________________
Это говорит тот кто называл болельщиков сектантами и говорил, что-то кто-то там хрюкает, а тренера называл тренирошкой.
Во истину достойный представитель сборной Черчесова.
Kosmos58
Kosmos58
18 марта в 14:01
На зюбу рук не хватает!. Футболер раный!!!!
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ ответ Jeck Denielse (раскрыть)
18 марта в 12:33
Ну если бы молодежь поехала хотя бы опыта набралась.
Некакойшенко
Некакойшенко
18 марта в 12:25
Дзюбу мне ругать не лень
Потому что он олень
Всех вокруг ни в столб не ставит
Кривоногий лысый пень.
Брулин
Брулин
18 марта в 11:24
И этому не те люди попались....

Для кого ты играешь? Для Миллера?
Ну так и пиши... может он и не человек - кто знает.

Невольно оскорблять людей он, видимо, мастер.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
18 марта в 11:10, ред.
Артемка совсем обезумел. Пора перетрясти сборную, и начать нужно с капитана и тренера
sv_1969
sv_1969 ответ Риелтор с берегов Невы (раскрыть)
18 марта в 10:47
А что он (Стас) сделал на чепионате!?Сыграли на отбой с Испанией?Так надо Игоря за его ногу возносить!
sv_1969
sv_1969
18 марта в 10:46
не любят ценить других людей.

Все ясно с этих слов!
Gloomy59
Gloomy59
18 марта в 10:35
Что ты знаешь про людей! Иди уже в ванную!
d_fincher
d_fincher
18 марта в 10:31, ред.
Ценить тебя, Артёмко, не будут. Видишь ли, ты или достойный человек, с принципами, или уходишь к принципиальному сопернику за деньги. Теперь ты богатый. Но претендовать на некую любовь болельщиков - уже не про тебя. В Питере своим не стал, в Москве - перестал быть своим. Трать деньги. О "ценить меня" даже не заикайся.
Ислам0926
Ислам0926
18 марта в 10:19
Дождеться что на трибунах будут кричать долой ана...ста
alexgurzan
alexgurzan ответ 161регион (раскрыть)
18 марта в 10:16
.
старина
старина
18 марта в 10:15
Семак,зашей ему рот леской
LOpp
LOpp ответ Kolymchanin (раскрыть)
18 марта в 10:12
Дзюба из колхоза может уехать, колхоз из Дзюбы никогда.
санек002
санек002 ответ mat73 (раскрыть)
18 марта в 10:09
почему как?
Шуnя771
Шуnя771
18 марта в 10:01
"Такого никогда не было, и вновь опять"!)
sir_Alex
sir_Alex
18 марта в 09:52
Дзюба знает значение слово "hater"??? Однако! 😀😃😄😁😆
makkie
makkie
18 марта в 09:49
Дзюба в очередной раз показал своё скудоумие.
Поди сам и пробивает свои вызовы в сборную России.
Интересно, а мы тоже должны покорно соглашаться с вызовом в сборную таких персонажей как Жиров, Нойштедтер, Кудряшов, престарелый Жирков?
mat73
mat73
18 марта в 09:46
Так и не научился следить за своим языком. Как помело..
Трезвый повар
Трезвый повар
18 марта в 09:41
Дзюба называет хейтерами всех болельщиков сборной России которые против того что бы его вызывали в сборную и против того что бы он был капитаном
Дзюбе надо было подумать перед тем как пускать слюни на камеру. А теперь у него болельщики виноваты которые не могут простить его шалости
Октябрь 1917
Октябрь 1917
18 марта в 09:29
Он себя считает звездой.
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы ответ SHMEL (раскрыть)
18 марта в 09:17
Я не о Дзюбе, меня вообще коллективное нытьё уже достало, у нас ноют и злорадствуют по любому поводу. Общество упорно ищет негатив и чернуху.
Или может больная часть общества, и от того активная.
Уж как Черчесова хоронили перед чемпионатом, а Дзюба вообще на лавке сидел.
Пусть уж проиграют так чтоб обоих убрали на долго или докажут.
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
18 марта в 09:13
ничего хорошего с джигитом в сборной не будет жаль что жора ,зоба ,и соболь попали в компанию к ананисту
rebus30
rebus30 ответ За РОСТОВ 161 (раскрыть)
18 марта в 08:50
Зачем физруков обижаете?))))
rebus30
rebus30
18 марта в 08:48
Ананист, тырящий в раздевалке деньги по карманам одноклубников.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ЮГ РОССИИ (раскрыть)
18 марта в 08:45, ред.
Судя по международным играм наших клубов - Черчесов в любом случае "провалит" Евро...))

Бельгию мы не обыграем даже если судить будет Лапочкин...
Дания нынче столь хороша и напичкана игроками Лейпцига (Поульсен),Барселоны (Мартин Брэйтуэйт),Интера (Эриксен),Боруссии (Делани),Челси (Кристенсен),Милана(Кьяер) и прочими игроками из Тоттенхэма,Валенсии,Саутгемптона...- что тут даже не только Головин с Миранчуком не помогут...но вызов и участие самого Александра Фиорентийского......

А победа над финнами ничего не даёт нам в табличном раскладе....
Поэтому как то не очень то и значимо...кто там будет "феерить и куражиться"...Дзюба,Соболев,Чалов или кто другой....
Mi6
Mi6
18 марта в 08:30
Вот и Дубиньо заговорило рукастое...
nikoladolgov
nikoladolgov
18 марта в 08:18
А хейтеры это онанисты что-ли ?
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
18 марта в 08:15
Было время когда сборная держалась на Артёме,сейчас срочно нужно омолаживать состав.Черчесов на старом активе с треском провалит евро.
13 RUS
13 RUS
18 марта в 08:11
Ржу не магу
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