Дзюба: «Не хейтерам решать, кого вызывать в сборную, а кого нет»

Нападающий «Зенита» поделился мыслями о своем вызове в сборную России.

Я игрок обоймы, у нас нет игроков основы. Посмотрим, если буду достоин, то буду играть.

Не понимаю, откуда берется хейт, разговоры о том, кого вызывать, а кого нет. Это решать не хейтерам, которым все не так. У нас люди в принципе не любят ценить других людей.