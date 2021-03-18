Дзюба: «Не хейтерам решать, кого вызывать в сборную, а кого нет»

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба поделился мыслями о своем вызове в сборную России.
Я игрок обоймы, у нас нет игроков основы. Посмотрим, если буду достоин, то буду играть.
Не понимаю, откуда берется хейт, разговоры о том, кого вызывать, а кого нет. Это решать не хейтерам, которым все не так. У нас люди в принципе не любят ценить других людей.
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Это говорит тот кто называл болельщиков сектантами и говорил, что-то кто-то там хрюкает, а тренера называл тренирошкой.
Во истину достойный представитель сборной Черчесова.
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Это говорит тот кто называл болельщиков сектантами и говорил, что-то кто-то там хрюкает, а тренера называл тренирошкой.
Во истину достойный представитель сборной Черчесова.
Потому что он олень
Всех вокруг ни в столб не ставит
Кривоногий лысый пень.
Потому что он олень
Всех вокруг ни в столб не ставит
Кривоногий лысый пень.
Для кого ты играешь? Для Миллера?
Ну так и пиши... может он и не человек - кто знает.
Невольно оскорблять людей он, видимо, мастер.
Для кого ты играешь? Для Миллера?
Ну так и пиши... может он и не человек - кто знает.
Невольно оскорблять людей он, видимо, мастер.
Все ясно с этих слов!
Все ясно с этих слов!
Поди сам и пробивает свои вызовы в сборную России.
Интересно, а мы тоже должны покорно соглашаться с вызовом в сборную таких персонажей как Жиров, Нойштедтер, Кудряшов, престарелый Жирков?
Поди сам и пробивает свои вызовы в сборную России.
Интересно, а мы тоже должны покорно соглашаться с вызовом в сборную таких персонажей как Жиров, Нойштедтер, Кудряшов, престарелый Жирков?
Дзюбе надо было подумать перед тем как пускать слюни на камеру. А теперь у него болельщики виноваты которые не могут простить его шалости
Дзюбе надо было подумать перед тем как пускать слюни на камеру. А теперь у него болельщики виноваты которые не могут простить его шалости
Или может больная часть общества, и от того активная.
Уж как Черчесова хоронили перед чемпионатом, а Дзюба вообще на лавке сидел.
Пусть уж проиграют так чтоб обоих убрали на долго или докажут.
Или может больная часть общества, и от того активная.
Уж как Черчесова хоронили перед чемпионатом, а Дзюба вообще на лавке сидел.
Пусть уж проиграют так чтоб обоих убрали на долго или докажут.
Бельгию мы не обыграем даже если судить будет Лапочкин...
Дания нынче столь хороша и напичкана игроками Лейпцига (Поульсен),Барселоны (Мартин Брэйтуэйт),Интера (Эриксен),Боруссии (Делани),Челси (Кристенсен),Милана(Кьяер) и прочими игроками из Тоттенхэма,Валенсии,Саутгемптона...- что тут даже не только Головин с Миранчуком не помогут...но вызов и участие самого Александра Фиорентийского......
А победа над финнами ничего не даёт нам в табличном раскладе....
Поэтому как то не очень то и значимо...кто там будет "феерить и куражиться"...Дзюба,Соболев,Чалов или кто другой....
Бельгию мы не обыграем даже если судить будет Лапочкин...
Дания нынче столь хороша и напичкана игроками Лейпцига (Поульсен),Барселоны (Мартин Брэйтуэйт),Интера (Эриксен),Боруссии (Делани),Челси (Кристенсен),Милана(Кьяер) и прочими игроками из Тоттенхэма,Валенсии,Саутгемптона...- что тут даже не только Головин с Миранчуком не помогут...но вызов и участие самого Александра Фиорентийского......
А победа над финнами ничего не даёт нам в табличном раскладе....
Поэтому как то не очень то и значимо...кто там будет "феерить и куражиться"...Дзюба,Соболев,Чалов или кто другой....