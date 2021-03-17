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Вендел: «Голы в ворота ЦСКА — для моей бабушки, которой уже нет в живых»

17 марта 2021, 23:54
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 3Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Полузащитник «Зенита» Вендел поделился впечатлениями от победы в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (3:2).

Я очень давно хотел забить, чтобы принести победу команде. Сегодня всё произошло именно так! Благодарю моих партнёров — если бы не они, я бы не стал лучшим игроком матча. Голевой момент был удачным, удар вышел отличным, но повторюсь — это заслуга всей команды.

Нельзя сказать, что мы выбили ЦСКА из чемпионской гонки. Впереди много игр, поэтому, конечно же, ничего ещё не решено. Так что нам нужно работать и продолжать. Мы должны продолжать играть так же, как и сегодня, гнуть свою линию, работать и в каждом матче брать три очка.

Эти голы — для моей бабушки, которой уже нет в живых. Каждый свой мяч я посвящаю ей. Надеюсь, она довольна моей сегодняшней игрой.

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Брулин
Брулин
18 марта в 11:22
Берегите своих бабушек
Навзир
Навзир
18 марта в 02:10
Интересно, а чем они ей там помогут, лучше бы помолился за неё, свечку поставил.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
17 марта в 23:59
Молодец, помнит бабушку
beefs
beefs
17 марта в 23:59
Надо же, помнит ещё свою бабушку...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 марта в 23:58
Классные голы поклал...
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