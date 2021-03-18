Грушевский: «Я бы сказал, что у Ганчаренко эстонский синдром»

Известный пародист, болельщик ЦСКА Михаил Грушевский поделился мнением о поражении «армейцев» в матче с «Зенитом» (2:3).
«Зенит» заслуженно победил, они играли получше. При 1:1 в первом тайме, не говоря о пенальти, который взял Акинфеев, у них было всего два голевых момента. Но в целом по игре они смотрелись увереннее, а после справедливого удаления Ахметова ситуация была у «Зенита» под контролем. Гол Влашича внёс видимость интриги, но не могу сказать, что у ЦСКА были какие-то шансы, голевых моментов больше не было. А у «Зенита» было много серьёзных моментов, когда ЦСКА играл в меньшинстве. ЦСКА я упрекнуть не могу. Можно сказать, что это безрассудство: зачем Ахметов пошёл на такой дикий фол, жутковато всё это. Но, с другой стороны, понятно, что он не хотел так играть и подводить команду, так получилось.
Мне понравился выход Бохинена, но у меня вопрос: почему он не вышел раньше? Может, набирал форму, а может, Ганчаренко ответил бы на этот вопрос что-то субъективное. Это вообще характерно для него – новички в команде очень долго получают шанс. Все любят называть Ганчаренко белорусом, а я бы сказал, что у него эстонский синдром. Всё выжидает и выжидает.
И при этом ещё умудряется почти весь сезон держать ЦСКА в тройке лидеров.
И при этом ещё умудряется почти весь сезон держать ЦСКА в тройке лидеров.
"Гончаренко — в шаге от отставки"
Как стало известно «СЭ», в случае поражения ЦСКА от «Зенита» руководство армейцев в ближайшее время рассмотрит вопрос об отставке главного тренера Виктора Гончаренко.
Сценарий увольнения Гончаренко ,чей контракт рассчитан до июня 2021 года,обсуждался ещё в декабре,но его спасла от досрочного ухода уверенная гостевая победа над «Ростовом» (3:1) в 19-м туре, последним перед зимней паузой в РПЛ, а также позиция председателя совета директоров ПФК Максима Орешкина.
Сейчас мнение главы ЦСКА изменилось, так что сдерживающих факторов, способных помочь Гончаренко продолжить работу, не остается. В случае, если 43-летний специалист покинет московский клуб, и.о. с высокой долей вероятностью станет Василий Березуцкий.
"Гончаренко — в шаге от отставки"
Как стало известно «СЭ», в случае поражения ЦСКА от «Зенита» руководство армейцев в ближайшее время рассмотрит вопрос об отставке главного тренера Виктора Гончаренко.
Сценарий увольнения Гончаренко ,чей контракт рассчитан до июня 2021 года,обсуждался ещё в декабре,но его спасла от досрочного ухода уверенная гостевая победа над «Ростовом» (3:1) в 19-м туре, последним перед зимней паузой в РПЛ, а также позиция председателя совета директоров ПФК Максима Орешкина.
Сейчас мнение главы ЦСКА изменилось, так что сдерживающих факторов, способных помочь Гончаренко продолжить работу, не остается. В случае, если 43-летний специалист покинет московский клуб, и.о. с высокой долей вероятностью станет Василий Березуцкий.
Вопросы, вопросы, вопросы???
Мы играли хорошо, но не повезло вроде как.....(сарказм)
Всем здоровья.
Вопросы, вопросы, вопросы???
Мы играли хорошо, но не повезло вроде как.....(сарказм)
Всем здоровья.