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Грушевский: «Я бы сказал, что у Ганчаренко эстонский синдром»

18 марта 2021, 00:16
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 3Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Известный пародист, болельщик ЦСКА Михаил Грушевский поделился мнением о поражении «армейцев» в матче с «Зенитом» (2:3).

«Зенит» заслуженно победил, они играли получше. При 1:1 в первом тайме, не говоря о пенальти, который взял Акинфеев, у них было всего два голевых момента. Но в целом по игре они смотрелись увереннее, а после справедливого удаления Ахметова ситуация была у «Зенита» под контролем. Гол Влашича внёс видимость интриги, но не могу сказать, что у ЦСКА были какие-то шансы, голевых моментов больше не было. А у «Зенита» было много серьёзных моментов, когда ЦСКА играл в меньшинстве. ЦСКА я упрекнуть не могу. Можно сказать, что это безрассудство: зачем Ахметов пошёл на такой дикий фол, жутковато всё это. Но, с другой стороны, понятно, что он не хотел так играть и подводить команду, так получилось.

Мне понравился выход Бохинена, но у меня вопрос: почему он не вышел раньше? Может, набирал форму, а может, Ганчаренко ответил бы на этот вопрос что-то субъективное. Это вообще характерно для него – новички в команде очень долго получают шанс. Все любят называть Ганчаренко белорусом, а я бы сказал, что у него эстонский синдром. Всё выжидает и выжидает.

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Все комментарии
cska1948
cska1948
18 марта в 10:07
Не знаю, какой там у Ганчаренко синдром, только Рондон получил место в основе с первого дня!
oFANATo
oFANATo
18 марта в 09:16
Ганчаренко сам хотел уйти, причём уже давно. У него половина состава это игроки уровня 4-го - 5-го места, а от него требуют 1 место.
И при этом ещё умудряется почти весь сезон держать ЦСКА в тройке лидеров.
poodle
poodle ответ Jeck Denielse (раскрыть)
18 марта в 08:55
да никто не будет снимать тренера до окончание сезона,это глупо!
SHMEL258
SHMEL258
18 марта в 07:54
Последнее время просто бесит тактика ЦСКА, постоянные передачи поперёк и назад-это очень раздражает...
ermak6848
ermak6848
18 марта в 07:54
гнать пора - пусть у себя тренерует команды...
ДАША Д
ДАША Д
18 марта в 06:42
Ганчаренко вывел ЦСКА в середняки российского футбола.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
18 марта в 01:28, ред.
17.03.21
"Гончаренко — в шаге от отставки"
Как стало известно «СЭ», в случае поражения ЦСКА от «Зенита» руководство армейцев в ближайшее время рассмотрит вопрос об отставке главного тренера Виктора Гончаренко.
Сценарий увольнения Гончаренко ,чей контракт рассчитан до июня 2021 года,обсуждался ещё в декабре,но его спасла от досрочного ухода уверенная гостевая победа над «Ростовом» (3:1) в 19-м туре, последним перед зимней паузой в РПЛ, а также позиция председателя совета директоров ПФК Максима Орешкина.

Сейчас мнение главы ЦСКА изменилось, так что сдерживающих факторов, способных помочь Гончаренко продолжить работу, не остается. В случае, если 43-летний специалист покинет московский клуб, и.о. с высокой долей вероятностью станет Василий Березуцкий.
Ironigor
Ironigor
18 марта в 01:23
Не знаю на счёт эстонского синдрома, но какой-то синдром туманности и невесомости в котором прибывает белорусский астронавт присутствует у него точно !!! Человек вообще не знает кого когда и куда на какую позицию ставить . Ну нет прогресса ни у одного, возьмём легионеров и нашу молодёжь. Где кто ??? Хорошо успел соскачить Головин , а то бы тоже может диградировал . Влашич какую игру показывал , а сейчас его и невидно , вся игра раньше строилась через него. Нет его, редко уже берет игру на себя. Мне жалко его и молодёжь, идёт деградация игроков и клуба в целом . Эти непонимания с Овчинниковым Онопко и т.д . Ситуация точно не нормальная. И надо руководству клуба уже что-то кардинально менять!!! Желаю ЦСКА быстрее выйти из этого кризиса!!! Всем добра!!!
Ironigor
Ironigor ответ ABir (раскрыть)
18 марта в 01:06
И там и остаться!!! Там может быть он нужнее , скоро посевная , картофель сажать кто будет!??
Leha-ha50
Leha-ha50
18 марта в 01:05
Белорус с эстонским синдромом - это оригинально. А ведь по большому счету Михаил прав. Любит наш "эстонец" мариновать ребят на лавке. Ведь мы толком так и не увидели Нисимуру, Сантоса, Гаича. Проверенные Щенников , Шкурин сидят на лавке. Почему??? Ведь все сборы Витя Шкурина в основе наигрывал , да и осенью парень неплохо уже смотрелся, но как чемпионат начался Шкурин пропал. Рондон забил, но парень явно не в лучших кондициях, почему бы его не заменить на Шкурина???
Вопросы, вопросы, вопросы???
Мы играли хорошо, но не повезло вроде как.....(сарказм)
Всем здоровья.
mihaluch
mihaluch
18 марта в 01:00
По моему Ганчаренко срок обнолили.
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
18 марта в 00:37
Рондон сегодня забил, Ахмату забил. Три игры два гола.
ABir
ABir
18 марта в 00:32
Ганчаренко пора съездить в Белоруссию, перезагрузится и обновиться
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
18 марта в 00:31
Есть гораздо более важный вопрос. А почему Шкурин, который в Испании был лучшим вообще шанса не получает? Чалов как был сонный и вялый, так и остался таким, но какие то минуты получает, а Илья нет совсем. Ладно бы Рондо рвал и метал, а то, так себе.....
Великолепный
Великолепный
18 марта в 00:28, ред.
Во загнул Грушевский - эстонский синдром
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