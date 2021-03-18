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Слуцкий: «Нас ждет очень тяжёлый поединок с „Химками“»

18 марта 2021, 11:15
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)1 : 3Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал предстоящий матч 23-го тура РПЛ против «Химок».

«Химки» не проигрывают 9 матчей — за этот промежуток времени это лучший результат в РПЛ. Команда очень организованная, есть суперлидеры и в атакующей линии, и в обороне. Нас ждет очень тяжелый, напряженный и важный поединок.

У нас есть кадровые проблемы, не все игроки готовы на сто процентов. Готовимся к игре в пятидневный цикл, довольно специфичный. Как всегда, есть внутренние сложности, но это не должно помешать глобально к подготовке.

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Все комментарии
я из Химок
я из Химок
18 марта в 18:44
Надеюсь игра будет достойной и честной! И как болельщик Химок, надеюсь что они победят!)
ildar_3871
ildar_3871
18 марта в 16:18
Надо побеждать !
sir_Alex
sir_Alex
18 марта в 12:54
Удачи казанцам!
Leha-ha50
Leha-ha50
18 марта в 12:42
И Рубин, и Химки сейчас на подъеме, так что матч ожидается с большим интересом. Очки нужны всем. Рубин вообще может за места в ЕК побороться. При Слуцком команда просто радует , хотя не все поначалу получалось. Химки и тоже не стоят на месте, команда прилично прибавила, скандал с Юраном болельщиками давно забыт.
Так что ждем веселого и результативного матча.
Всем здоровья.
Ironigor
Ironigor
18 марта в 12:22
Всё говорит о том, что Слуцкий и его Рубин остановят Химиков !!! Удачи Рубин !!! Всем добра !!!
Аксинья
Аксинья
18 марта в 11:46
Много будет зависить от судейства...
mihaluch
mihaluch
18 марта в 11:43
Легко не будет но ждём победы.
rubinovyi2
rubinovyi2
18 марта в 11:27
Вот и посмотрим,сумел ли Левонид притушить "звездную болезнь" после последних игр.
Мы ж не гегемоны,российского футбола...))))
stanichnik
stanichnik
18 марта в 11:24
Легко не будет, но Макаров, Хвича и Юра Дюпин добудут победу Слуцкому, которая позволит обойти притормозивший после зимы ЦСКА.
ОПС
ОПС
18 марта в 11:19
Матч буде напряженным, это да.
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