Слуцкий: «Нас ждет очень тяжёлый поединок с „Химками“»

Главный тренер «Рубина» прокомментировал предстоящий матч 23-го тура РПЛ против «Химок».

«Химки» не проигрывают 9 матчей — за этот промежуток времени это лучший результат в РПЛ . Команда очень организованная, есть суперлидеры и в атакующей линии, и в обороне. Нас ждет очень тяжелый, напряженный и важный поединок.

У нас есть кадровые проблемы, не все игроки готовы на сто процентов. Готовимся к игре в пятидневный цикл, довольно специфичный. Как всегда, есть внутренние сложности, но это не должно помешать глобально к подготовке.