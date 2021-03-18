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Уткин: «Ошибка ЦСКА в том, что начали обновлять команду вокруг Ганчаренко»

18 марта 2021, 10:56

Футбольный комментатор и блогер Василий Уткин прокомментировал возможное увольнение главного тренера ЦСКА Виктора Ганчаренко.

Напомним, в матче 23-го тура РПЛ ЦСКА уступил «Зениту» (2:3).

Довольно очевидно, что работа в ЦСКА показывает: у него совершенно точно есть потолок. Упирается Виктор в первую очередь в то, что рано или поздно коллектив перестает его выносить. Он негибок, если что — сразу подкручивает гайки. Новое начальство, с ним только начинают. И они сделали ошибку. Они стали обновлять команду вокруг Ганчаренко.

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Все комментарии
poodle
poodle
18 марта в 17:57
а кого вы сейчас возьмёте,иностранца,он два года будет чемоданы разбирать,два потерянных сезона,черчесова,слуцкого или султана,кого?
Федор Паршунин
Федор Паршунин
18 марта в 13:27
Все-таки подбор футболистов у "ЦСКА" достаточно качественный и тренеру - профессионалу из имеющегося материала не составит труда построить боевой и конкурентноспособный коллектив даже для европейских баталий, так что ничего страшного не произошло.
Leha-ha50
Leha-ha50
18 марта в 11:30
Иногда и Вася истину глаголит.
Ironigor
Ironigor
18 марта в 11:22
Просто какая-то фатальная ошибка ЦСКА, - это Ганчаренко!!! Ошибка резидента , Беларусь ждёт сына домой!!! Ах как хочется вернуться, ах как хочется ворваться в огород !!! Уйди, прощаться нет уж мочи !!! Всем добра !!!
sir_Alex
sir_Alex ответ Serg_Diamond (раскрыть)
18 марта в 11:21
"Обычный" - это не для России.
112910415
112910415
18 марта в 11:18
ну, не угадали
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ sir_Alex (раскрыть)
18 марта в 11:10
Мало было времени разобраться? Обычный цикл тренера для строительства команды - не более 4 лет. Пошел уже шестой...
Serg_Diamond
Serg_Diamond
18 марта в 11:09
Гончаренко уже всех задолбал. И болельщиков и игроков. Не получается - уйди!
KnowSoccer
KnowSoccer
18 марта в 11:08
Точнее и не скажешь!
sir_Alex
sir_Alex
18 марта в 11:06
Время покажет.
1bear
1bear
18 марта в 11:04
ну так команду всегда "обновляют вокруг тренера"...просто тренера нужно поменять и "обновлять" дальше
STVA 1
STVA 1
18 марта в 11:02
Вася скорее прав чем нет
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