Уткин: «Ошибка ЦСКА в том, что начали обновлять команду вокруг Ганчаренко»

Футбольный комментатор и блогер Василий Уткин прокомментировал возможное увольнение главного тренера ЦСКА Виктора Ганчаренко.
Напомним, в матче 23-го тура РПЛ ЦСКА уступил «Зениту» (2:3).
Довольно очевидно, что работа в ЦСКА показывает: у него совершенно точно есть потолок. Упирается Виктор в первую очередь в то, что рано или поздно коллектив перестает его выносить. Он негибок, если что — сразу подкручивает гайки. Новое начальство, с ним только начинают. И они сделали ошибку. Они стали обновлять команду вокруг Ганчаренко.