Модрич — лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Полузащитник «Реала» Лука Модрич признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. Об этом сообщает официальный сайт турнира.
Хорват отдал результативную передачу в ответном матче 1/8 финала против «Аталанты» (3:1), а точность его пасов составила 94%.
Остаётся жадно всматриваться в каждой игре на волшебную игру нашей золотой связки Модрич-Каземиро-Кроос!
Остаётся жадно всматриваться в каждой игре на волшебную игру нашей золотой связки Модрич-Каземиро-Кроос!
Крутой он мужик,Реал должен его продлить хотя бы на сезон
Крутой он мужик,Реал должен его продлить хотя бы на сезон