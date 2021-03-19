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Модрич — лучший игрок недели в Лиге чемпионов

19 марта 2021, 14:16

Полузащитник «Реала» Лука Модрич признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Хорват отдал результативную передачу в ответном матче 1/8 финала против «Аталанты» (3:1), а точность его пасов составила 94%.

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Все комментарии
Hamman
Hamman
19 марта в 15:36
Единственное что меня не устраивает в хорвате, это то что ему не 25 лет. Представьте сколько побед, сколько радостных моментов ждало бы болельщиков реала, будь Модричу всего лишь 25?
Остаётся жадно всматриваться в каждой игре на волшебную игру нашей золотой связки Модрич-Каземиро-Кроос!
NOVA
NOVA
19 марта в 15:04
молоток!! Модрич не стареет, а наоборот молодеет на поле!!
Ironigor
Ironigor
19 марта в 15:00
Маленький но очень мощный трактор, пашет на поле, я тебе дам !!! Удачи Модрич , всё заслуженно!!! Всем добра!!!
ДСА
ДСА
19 марта в 14:34
С чем его и поздравляем.
eleven LC
eleven LC
19 марта в 14:34
Модрич в свои 35 является одним из лучших плеймейкеров мира
Крутой он мужик,Реал должен его продлить хотя бы на сезон
beefs
beefs
19 марта в 14:17
есть еще порох в пороховнице...
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