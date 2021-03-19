Модрич — лучший игрок недели в Лиге чемпионов

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19 марта 2021, 14:16

Полузащитник «Реала» признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Хорват отдал результативную передачу в ответном матче 1/8 финала против «Аталанты» (3:1), а точность его пасов составила 94%.