Глушаков: «Очень странно слышать: „Ты — старый, ты не готов для сборной“»

Полузащитник «Химок» заявил, что заслуживает вызов в сборную России.

Надеялся ли, что получу вызов перед Мальтой? Надежда всегда есть, но не я выбираю игроков, а тренерский штаб сборной. От себя я могу давать только пищу для размышлений. Есть статистика, где я никому не уступаю по беговой работе. В очных матчах со «Спартаком» мы с Зобниным больше всех пробежали на рывках, у нас плюс-минус одинаковые показатели. Станислав Саламович же об этом компоненте как о ключевом на «Матч ТВ» говорил. Можно взять и статистику других матчей. Так что все зависящее от себя я буду делать — пахать, полностью отдаваться на поле, чтобы заслужить вызов в сборную России и поехать на Евро.

Про возраст — очень интересно. Мне очень странно слышать: «Ты — старый, тебе 34 года, ты не готов для сборной». На футбольное поле должен выходить тот, кто сильнее — и неважно, сколько ему лет — тридцать пять, тридцать восемь или семнадцать.

И когда Черчесов ставил на возрастных игроков, то Жирков ведь справлялся? Справлялся и справляется. Игнашевич на чемпионате мира одним из лучших был? Был.