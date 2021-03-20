ГлавнаяНовости

Глушаков: «Очень странно слышать: „Ты — старый, ты не готов для сборной“»

20 марта 2021, 10:00

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков заявил, что заслуживает вызов в сборную России.

Надеялся ли, что получу вызов перед Мальтой? Надежда всегда есть, но не я выбираю игроков, а тренерский штаб сборной. От себя я могу давать только пищу для размышлений. Есть статистика, где я никому не уступаю по беговой работе. В очных матчах со «Спартаком» мы с Зобниным больше всех пробежали на рывках, у нас плюс-минус одинаковые показатели. Станислав Саламович же об этом компоненте как о ключевом на «Матч ТВ» говорил. Можно взять и статистику других матчей. Так что все зависящее от себя я буду делать — пахать, полностью отдаваться на поле, чтобы заслужить вызов в сборную России и поехать на Евро.

Про возраст — очень интересно. Мне очень странно слышать: «Ты — старый, тебе 34 года, ты не готов для сборной». На футбольное поле должен выходить тот, кто сильнее — и неважно, сколько ему лет — тридцать пять, тридцать восемь или семнадцать.

И когда Черчесов ставил на возрастных игроков, то Жирков ведь справлялся? Справлялся и справляется. Игнашевич на чемпионате мира одним из лучших был? Был.

Ранее в «Химках» выразили готовность продлить контракт с Глушаковым.

Все новости
Семак заявил, что спокойно относится к разговорам об отставке
Сегодня, 10:30 Комментарии1
Минспорт разберется в ситуации со смертью игрока «Знамени труда»
Сегодня, 09:59
Семак: «От побед нельзя устать»
Сегодня, 09:33 Комментарии5
Семак отреагировал на слухи о возможном уходе Дриусси и Азмуна
Сегодня, 09:29 Комментарии3
Червиченко: «Видно, что Тедеско хотел взять матч с „Ростовом“ блицкригом»
Сегодня, 08:37 Комментарии13
Гамула: «Не думаю, что Карпин потерял интерес к „Ростову“»
Вчера, 23:52 Комментарии12
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
SAFqwer
SAFqwer ответ 112910415 (раскрыть)
21 марта в 13:05
Конечно получится, какие наши годы!!!
SAFqwer
SAFqwer
21 марта в 13:03
Речь о паралимпийской сборной, я правильно понял? Зачем уж совсем опускать сборную подобными заявлениями? Новичок швед в опорной зоне вроде у Химок неплохо смотрится, понимаю ещё его натурализовать, но Глушак..... Это полный писец!!!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Сп62 (раскрыть)
20 марта в 12:30
Пенсия - 20 000 - это приговор ! И для него ,и для меня и для тебя ! Для всех ! Такое у нас государство !
112910415
112910415
20 марта в 11:21
работай, Денис !
в будущем повезёт, быть может
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
20 марта в 11:08
У Глушакова всё ещё впереди)
Союзник противников
Союзник противников ответ Федор Паршунин (раскрыть)
20 марта в 10:53
Дык,его в молодёжку можно было сослать,как и Юру! А чё :"Молодёжная сборная образца двухтысячного года от рождества Христова". И в бой!!!
Союзник противников
Союзник противников ответ sir_Alex (раскрыть)
20 марта в 10:51
Забыл продолжить :"Ты сожрал любимого Дона Макаронэ,ты пьёшь кровь тарасовских младенцев,ты изменник нашего села!".
Союзник противников
Союзник противников ответ Сп62 (раскрыть)
20 марта в 10:50
Конечно,он хочет туда,где (по версии "поравалистов)такая пенсия,но не может.
Союзник противников
Союзник противников
20 марта в 10:48
Дениска,ты хочешь как Байден-спотыкаться и падать при выходе на поле???Свят-свят,ещё красную кнопку разблокируете!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
20 марта в 10:45
Основания для возмущения Глушакова все-таки имеются. В сборную призван великовозрастный Жирков, который в основном составе "Зенита" достаточно редко появляется, Жиров, о котором практически никто ничего не знает. Про Дзюбу не говорю - при всем к нему отношению - его вызов более чем оправдан, с Заболотным тоже все яснее ясного - парню до рекорда Роналду осталось всего 702 гола в официальных матчах. Некоторых из призванных в сборную являются доверенными людьми Черчесова, вызов других (например, Жирова) может быть далек от целей получения результата сборной - но это еще не доказано. Но если бы сборная подбиралась оптимально и без личных пристрастий - было бы ли там место для Глушакова? Скорее всего нет.
Майне Кляйне
Майне Кляйне
20 марта в 10:44
Как для проституток - так "молодой козлик", как для футбола - так "ты старый". Что за двойные стандарты?
sir_Alex
sir_Alex
20 марта в 10:40
Глушак, ты — старый, ты не готов для сборной!
Ironigor
Ironigor
20 марта в 10:36, ред.
Это же не плохо, пусть верит , пусть продолжает работать на поле . В Химках хотят продлить с ним контракт, значит он ещё кому-то нужен!!!
Сп62
Сп62 ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
20 марта в 10:34
А тебя ждёт в 200 000?
ТТ
ТТ
20 марта в 10:27
Сборная давно перестала быть сплочённым коллективом,,где собирались лучшие из лучших! Сегодня сборная напоминает выставку (рынок),ведь с приставкой "член сборной" придает товару значимую сумму! Российский футбол стал коммерческим,. Мнение болельщиков и патриотические ценности ушли на последнее место. Кто-то набивает карман на таких вещах,а мы как 8(пардон), ждём с моря погоды!!!
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
20 марта в 10:23
Глушаков больше для таких шоу как дом 2 подходит, но никак ни для сборной.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
20 марта в 10:13, ред.
Посмотрим как у тебя очко сожмётся когда твой возраст будет подходить к 65 ! Зарплата-то тебя ждёт в 20 000 рублей !!! ))) Вот когда страшно !
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK- ответ mihaluch (раскрыть)
20 марта в 10:12
Что не мешает вызывать Онана!
mihaluch
mihaluch
20 марта в 10:08
Но гнильцы в тебе много.
Caniggia
Caniggia
20 марта в 10:08
Походу, в бане опять перегрелся!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100