Артета: «„Арсеналу“ нужно многое искоренить, чтобы бороться с лучшими»

Главный тренер «Арсенала» поделился мнением о том, что стоит улучшить в игре команды.

Есть еще аспекты для улучшения. Иногда это управление игрой. Иногда — плохое принятие решений. Иногда — отсутствие дисциплины. Это то, что мы должны искоренить, если хотим бороться с лучшими командами.

Но я вижу, в каком направлении мы движемся. Я вижу энергию, с которой мы играем, с которой мы тренируемся. Я вижу обстановку, которую мы создаем, и насколько вовлечены в нее все, включая персонал и правление.

Это дает мне позитивное чувство, что если мы примем несколько хороших, позитивных решений, мы будем действительно сильными.