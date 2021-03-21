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Артета: «„Арсеналу“ нужно многое искоренить, чтобы бороться с лучшими»

21 марта 2021, 13:10

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился мнением о том, что стоит улучшить в игре команды.

Есть еще аспекты для улучшения. Иногда это управление игрой. Иногда — плохое принятие решений. Иногда — отсутствие дисциплины. Это то, что мы должны искоренить, если хотим бороться с лучшими командами.

Но я вижу, в каком направлении мы движемся. Я вижу энергию, с которой мы играем, с которой мы тренируемся. Я вижу обстановку, которую мы создаем, и насколько вовлечены в нее все, включая персонал и правление.

Это дает мне позитивное чувство, что если мы примем несколько хороших, позитивных решений, мы будем действительно сильными.

Ранее «Арсенал» вышел в 1/4 финала Лиги Европы.

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Все комментарии
mphuZ
mphuZ ответ Иван Сидоров 2 (раскрыть)
21 марта в 16:12
Почему "молодёжь не стреляет"? Сейчас в Арсенале полно молодёжи.

Уже выстрелили Сака, Смит-Роу + арендованный Эдегор.
Отлично играют Тирни и Габриэль - эти двое уже образовали костяк защиты на долгие годы.
А ещё есть Мартинелли, которого маринуют на лавке. И Гендузи шляется по арендам, хотя он игрок отменный, нужно лишь в узде держать.
ЮЗИК
ЮЗИК
21 марта в 13:52
Пора уже заняться этим, хочется уже видеть результаты
Иван Сидоров 2
Иван Сидоров 2
21 марта в 13:41
Арсенал всегда выходил на воспитании молодых игроков в топов или просто хороших. А сейчас больше скупают чужих, кто чаще доигрывает карьеру. Молодежь не стреляет. Надо менять стратегию.
shlomo
shlomo
21 марта в 13:18
Арсеналу нужно начать играть в свой футбол
Ironigor
Ironigor
21 марта в 13:17
Работать Работать и ещё раз Работать!!! как завещал великий Ленин!!!
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