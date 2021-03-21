Артета: «„Арсеналу“ нужно многое искоренить, чтобы бороться с лучшими»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился мнением о том, что стоит улучшить в игре команды.
Есть еще аспекты для улучшения. Иногда это управление игрой. Иногда — плохое принятие решений. Иногда — отсутствие дисциплины. Это то, что мы должны искоренить, если хотим бороться с лучшими командами.
Но я вижу, в каком направлении мы движемся. Я вижу энергию, с которой мы играем, с которой мы тренируемся. Я вижу обстановку, которую мы создаем, и насколько вовлечены в нее все, включая персонал и правление.
Это дает мне позитивное чувство, что если мы примем несколько хороших, позитивных решений, мы будем действительно сильными.
Ранее «Арсенал» вышел в 1/4 финала Лиги Европы.
Уже выстрелили Сака, Смит-Роу + арендованный Эдегор.
Отлично играют Тирни и Габриэль - эти двое уже образовали костяк защиты на долгие годы.
А ещё есть Мартинелли, которого маринуют на лавке. И Гендузи шляется по арендам, хотя он игрок отменный, нужно лишь в узде держать.
Уже выстрелили Сака, Смит-Роу + арендованный Эдегор.
Отлично играют Тирни и Габриэль - эти двое уже образовали костяк защиты на долгие годы.
А ещё есть Мартинелли, которого маринуют на лавке. И Гендузи шляется по арендам, хотя он игрок отменный, нужно лишь в узде держать.