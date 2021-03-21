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«Этот матч придаст нам уверенности». Гнабри — о победе над «Штутгартом»

21 марта 2021, 12:15
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)4 : 0Логотип футбольный клуб ШтутгартШтутгартМатч завершен

Полузащитник «Баварии» Серж Гнабри поделился мыслями после матча 26-го тура Бундеслиги со «Штутгартом» (4:0).

Само собой поначалу мы испытали странное чувство. Особенно ввиду того, что до конца матча оставалось еще очень много времени. Но затем все пошло как по маслу.

Я думаю, что атмосфера во время матча и после матча найдет свое отражение в команде и в следующие недели. Но для начала нам предстоит перерыв по случаю матчей сборных.

Затем мы будем с предвкушением ждать матча с «Лейпцигом». Матч [со «Штутгартом»] придаст нам большой уверенности в себе.

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ОПС
ОПС
21 марта в 12:31
Столько побед и уверенности нет? Это как.
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