«Этот матч придаст нам уверенности». Гнабри — о победе над «Штутгартом»

Полузащитник «Баварии» поделился мыслями после матча 26-го тура Бундеслиги со «Штутгартом» (4:0).

Само собой поначалу мы испытали странное чувство. Особенно ввиду того, что до конца матча оставалось еще очень много времени. Но затем все пошло как по маслу.

Я думаю, что атмосфера во время матча и после матча найдет свое отражение в команде и в следующие недели. Но для начала нам предстоит перерыв по случаю матчей сборных.

Затем мы будем с предвкушением ждать матча с «Лейпцигом». Матч [со «Штутгартом»] придаст нам большой уверенности в себе.