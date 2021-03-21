Флик: «Должен сделать команде огромный комплимент за матч со „Штутгартом“»

Главный тренер «Баварии» подвел итоги матча 26-го тура Бундеслиги со «Штутгартом» (4:0).

Я должен сделать команде огромный комплимент. После удаления, которое было справедливым, наши футболисты хорошо оборонялись, очень, очень хорошо закрывали свободные зоны, а также очень хорошо действовали при владении мячом — особенно в первом тайме.

То, как мы создавали моменты, было великолепно. Нам пришлось перестроить оборонительную линию. Имея на одного игрока меньше, мы смогли очень компактно действовать в защите. Мы смогли удержать ворота на замке и взять три очка. Мы добились нашей цели, поэтому тур для нас сложился удачно.