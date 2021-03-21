Дешам: «Зидан сможет сменить меня в сборной Франции»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам считает, что наставник «Реала» Зинедин Зидан может стать его преемником в национальной команде.
Его успех в качестве тренера дал ему большой авторитет. Вполне вероятно, что однажды он сможет сменить меня в сборной Франции.
Дешам, собственно, своим примером и показал, что обычный средний тренер может стать даже чемпионом мира, если правильно настроить настроение в своей команде.
Дешам, собственно, своим примером и показал, что обычный средний тренер может стать даже чемпионом мира, если правильно настроить настроение в своей команде.