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Дешам: «Зидан сможет сменить меня в сборной Франции»

21 марта 2021, 20:38

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам считает, что наставник «Реала» Зинедин Зидан может стать его преемником в национальной команде.

Его успех в качестве тренера дал ему большой авторитет. Вполне вероятно, что однажды он сможет сменить меня в сборной Франции.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
21 марта в 23:32
Старина Дидье ! Ещё повоюем ! Виве ля Франс ! Але ле блё !!!
STVA 1
STVA 1
21 марта в 22:59
Не нужен он сборной!Пущай чахнет в Испании
berda2003
berda2003
21 марта в 22:04
не пойдёт, ещё рано... а когда-нибудь - это поздно...
Вoлхв
Вoлхв
21 марта в 20:57
А я думаю, что нет....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
21 марта в 20:57
Скоро всё узнаем...
Qatar Airways
Qatar Airways
21 марта в 20:51
Я не очень высокого мнения о Зидане-тренере, но вот для сборной он и правда может подойти. В сборной Франции звезда на звезде, их не нужно учить играть в футбол, им нужен просто заряд мотивации на семь матчей финальной части крупного турнира. С этим Зидан может справиться.
Дешам, собственно, своим примером и показал, что обычный средний тренер может стать даже чемпионом мира, если правильно настроить настроение в своей команде.
Caniggia
Caniggia
21 марта в 20:46
Две легенды великой сборной Франции конца 90-х, чемпионы мира и Европы!
ЮЗИК
ЮЗИК
21 марта в 20:45
Будет это интересно смотреть
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