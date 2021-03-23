Соболев: «Я не думаю о том, чтобы вытеснить Дзюбу в сборной»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался о конкуренции со своим партнером по сборной России Артёмом Дзюбой, который играет за «Зенит».
Готов ли я попытаться отобрать место в основе сборной у Дзюбы? Это футбол, и в нем все возможно. Вышел разок на замену – забил, вышел второй – опять забил. А конкурент – не забил. И тогда ты уже можешь оказаться в составе. Все зависит только от тебя. От того, как ты относишься к игре, тренируешься, работаешь, отдаешь себя футболу.
Я не думаю о том, чтобы вытеснить Артёма. Просто приезжаю, тренируюсь, показываю, что умею. А дальше все будет решать тренерский штаб.
Готов ли сыграть с Дзюбой в паре? Думаю, да. Смотря какая игра и какой соперник.
Также недавно Соболев рассказал, хочет ли он бить пенальти в сборной вместо Дзюбы.