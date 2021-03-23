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Соболев: «Я не думаю о том, чтобы вытеснить Дзюбу в сборной»

23 марта 2021, 20:33

Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался о конкуренции со своим партнером по сборной России Артёмом Дзюбой, который играет за «Зенит».

Готов ли я попытаться отобрать место в основе сборной у Дзюбы? Это футбол, и в нем все возможно. Вышел разок на замену – забил, вышел второй – опять забил. А конкурент – не забил. И тогда ты уже можешь оказаться в составе. Все зависит только от тебя. От того, как ты относишься к игре, тренируешься, работаешь, отдаешь себя футболу.

Я не думаю о том, чтобы вытеснить Артёма. Просто приезжаю, тренируюсь, показываю, что умею. А дальше все будет решать тренерский штаб.

Готов ли сыграть с Дзюбой в паре? Думаю, да. Смотря какая игра и какой соперник.

Также недавно Соболев рассказал, хочет ли он бить пенальти в сборной вместо Дзюбы.

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
25 марта в 17:13
Вот и не думай, Соболь! Знай свое законное место, свин.
Эдмон
Эдмон
24 марта в 10:13
Ты лучше забивай за сборную,а не о Дзюбе думай.Дзюба уже назабивал,тебе догонять.
trimetil
trimetil
24 марта в 10:10
Черчесов не любит симулянтов.
leopit
leopit
24 марта в 09:03
    ildar_3871
    ildar_3871
    24 марта в 09:01
    Дзюба в доле с Черчесовым в рыбноперерабатывающей фирме )
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    24 марта в 08:51
    Этот научит ...
    Как бы чего не вышло !
    RA158
    RA158
    24 марта в 07:59
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      24 марта в 05:30
      Два наглеца, в итоге подерутся.
      -ZIBOROCK-
      -ZIBOROCK- ответ particular (раскрыть)
      24 марта в 00:26
      Главное что не юлит! Ну а сама скромность и тактичность это конечно же Артем Долгорукий!
      -ZIBOROCK-
      -ZIBOROCK-
      24 марта в 00:24
      Эх жалко на Соккере не осталось в архиве комментов тех времен когда Дзюба играл в Спартаке! Сколько интересного можно было бы о Дзюбе прочитать от болельщиков Зенита!)
      dalex83
      dalex83
      23 марта в 23:55
      Нужно не думать, а показывать , что Дзюба инородное тело ... И своей игрой заткнуть всех критиков , а так же рты талантов Дзюбы... Черчесов ценит талант Дзюбы, но наверное быть Азмуном )
      dalex83
      dalex83
      23 марта в 23:53
      Дзюба и Черчесов ... Тайны слиты... На такие подвиги никто не пойдет )
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1
      23 марта в 23:22, ред.
      Дзю без лычки, что пилотка без звёздочки. Запомни конкурирующий элемент. Иначе долго придется ждать своего шанса. Кто ему эту лычку даёт, тому покой и раслабуха.
      Крикун
      Крикун
      23 марта в 22:41
        Октябрь 1917
        Октябрь 1917
        23 марта в 22:36
        А думать об этом надо...
        LAISMEN
        LAISMEN
        23 марта в 22:30
        Даже трудно представить Месси без Барселоны, или Дзюбу без сборной России.......
        particular
        particular
        23 марта в 22:27, ред.
        Сказанное - не проявление такта и скромности... Это по другому называется...
        ВАЙПЕР
        ВАЙПЕР
        23 марта в 22:04
        лучше бы думал, эта деревяшка не нужна не в Зените не в сборной
        протон1
        протон1
        23 марта в 21:56
        ну в душе то каждый думает вытеснить . это борьба
        ZjzoRe
        ZjzoRe
        23 марта в 21:47
        Соболь футболист качество, много голов забитие. Дзюба много полезный легенда. Мудрый лысина наставник Черчесов крепкий стержень, команда вперед развитие. Вся страна скачок составляет, колени поднимал великий председатель, хорошая министры!
        David Young
        David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
        23 марта в 21:47
        .
        Федор Паршунин
        Федор Паршунин
        23 марта в 21:46
        Дзюбу из состава сборной России при живом Черчесове мог бы наверное вытеснить только Эрлинг Холанд, и то под влиянием огромного общественного мнения и указания свыше.
        Трезвый повар
        Трезвый повар
        23 марта в 21:39
        Главное что бы Дзюба Соболева плохому не научил
        berda2003
        berda2003
        23 марта в 21:33
        глядя на соболя, особенно, когда полуоткрыт рот, 56-56ом...
        и вдруг начал говорить почти умные слова - наверняка, написали эти клятые журналюги...
        Dima salev
        Dima salev
        23 марта в 21:28
        Сборная Германия 2014-2018года была мошная, его разрушили именно журналисты поджечь огонёк между Озилом Лев и несколько игроков.
        А наша сборная раз в год побеждает и наши журналисты не успокоиться пока не разрушат
        Владимир_Спартак
        Владимир_Спартак
        23 марта в 21:27, ред.
        Если Стас будет давать время Соболеву , не 10-15 минут , а хотя бы по тайму. Думаю очень быстро вытеснит дзюбу.
        дзюба свое уже отыграл. Для Сборной он обуза.
        И вообще все эти Ионовы, Кудряшовы , Черышевы ,Жирковы (без обиды для Юры), Нойштедтеры, Джанаевы ....вчерашний день.
        Сп62
        Сп62
        23 марта в 21:09
        Многие ребята подавали большие надежды, но потом останавливались в развитии, хотя и по разным причинам. Если Александр попадёт в струю и не поймает звёздную болезнь, то может мы получим классного игрока. Возможности и данные у него в достатке. Желаю удачи.
        KURUM
        KURUM
        23 марта в 21:04
        Давно пора задуматься, зюбиньё давно уже за счёт Стаса бабло в Сборной зарабатывает, а играть не играет, пешком ходит..
        makkie
        makkie
        23 марта в 20:56
        Увы, но Черчесов будет ставить Дзюбу в состав хоть до 40 лет)
        Вoлхв
        Вoлхв
        23 марта в 20:56, ред.
        Будь моя воля, то ....но будем смотреть на весь этот "карнавал"
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