КДК РФС оштрафовал «Зенит» на 140 тысяч рублей по итогам матча с ЦСКА

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24 марта 2021, 23:10

Сегодня, 24 марта, состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС .

По итогам матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (3:2) было принято решение оштрафовать «Зенит» на 140 тысяч рублей. Оба клуба оштрафованы на 80 и 60 тысяч рублей за скандирование болельщиками оскорбительных выражений. Ещё по 50 тысяч рублей в качестве штрафа назначены «Зениту» и ЦСКА за массовые нарушения зрителями санитарного регламента. Помимо всего, петербургский клуб оштрафован ещё на 10 тысяч рублей за использование фанатами пиротехники.

За скандирование болельщиками оскорбительных выражений оштрафованы «Ростов», «Ротор» и «Рубин». За нарушение санитарного регламента оштрафованы «Ротор», «Ростов», «Локомотив», «Рубин», «Уфа» и «Динамо».