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КДК РФС оштрафовал «Зенит» на 140 тысяч рублей по итогам матча с ЦСКА

24 марта 2021, 23:10

Сегодня, 24 марта, состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС.

По итогам матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (3:2) было принято решение оштрафовать «Зенит» на 140 тысяч рублей. Оба клуба оштрафованы на 80 и 60 тысяч рублей за скандирование болельщиками оскорбительных выражений. Ещё по 50 тысяч рублей в качестве штрафа назначены «Зениту» и ЦСКА за массовые нарушения зрителями санитарного регламента. Помимо всего, петербургский клуб оштрафован ещё на 10 тысяч рублей за использование фанатами пиротехники.

За скандирование болельщиками оскорбительных выражений оштрафованы «Ростов», «Ротор» и «Рубин». За нарушение санитарного регламента оштрафованы «Ротор», «Ростов», «Локомотив», «Рубин», «Уфа» и «Динамо».

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Все комментарии
Zenit_84
Zenit_84
25 марта в 10:15
Распределили бы на болел, кто кричал эти 140000
Tommy Lee 2
Tommy Lee 2
25 марта в 08:17
Из кармана в карман переложили.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
25 марта в 00:41
Курочка по зёрнышку клюёт и сыта бывает))))))
Не сеют, не пашут, а всегда в наваре. Кто? КДК.))))
mortid
mortid
25 марта в 00:16
Как Спартак, так 250-500, а тут газовые гроши и так мало.
mihaluch
mihaluch
25 марта в 00:05
Зенит в следующем туре заплатит перед началом.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Бамбихрюк (раскрыть)
24 марта в 23:28
Подозреваю, что они там сами и скандируют ;)
Бамбихрюк
Бамбихрюк
24 марта в 23:22
это они деньги сами себе ща пересылают?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
24 марта в 23:11
Вот гады,оставили весь Зенит без мороженого!
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