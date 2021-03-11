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КДК РФС вынес решение по жёлтым карточкам Фомина и Заболотного

сегодня, 18:06

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение отменить жёлтую карточку полузащитника «Динамо» Даниила Фомина.

Фомин получил желтую карточку на 55-й минуте матча «Динамо» — «Тамбов» за срыв атаки, по мнению арбитра Евгения Кукуляка. Эта карточка могла бы стать для Фомина четвёртой в сезоне, из-за чего он мог пропустить матч со «Спартаком».

Также КДК отказал «Сочи» в просьбе отменить предупреждение форварду Антону Заболотному. Нападающий сочинцев заработал желтую карточку в матче с «Ростовом» за грубый фол в атаке. Заболотный пропустит следующий матч команды – с «Локомотивом».

Ранее КДК отказал «Спартаку» в отмене жёлтой карточки Жиго.

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Ironigor
Ironigor ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 19:49
Да , это я знаю, просто автоматом написал про VAR. ✌😉
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 19:42
Могу тебе напомнить ,что согласно регламенту ФИФА " ВАР не имеет права вмешиваться в ситуацию, когда речь идет о правомочности предъявления желтой карточки" Если ВАР сочтет, что желтой мало , а нужна красная, то вмешивается ,как в случае с Бурмистровым ( Сочи), когда судья дал желтую. , а ВАР инициировал красную. А отменить, либо дать желтую ВАР НЕ ИМЕЕТ права.
makkie
makkie
сегодня в 19:32
Как можно отменить жёлтую Фомину в этом эпизоде?

КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 19:21
Гочичник - не так страшно
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 18:51
Решения КДК, как будто зависят от мест команд в турнирной таблице). Случайность? Не верю!).
mihaluch
mihaluch
сегодня в 18:49
Динамо отменил Спартаку нет, заговор, Федун снимается с чемпионата.
Вoлхв
Вoлхв
сегодня в 18:43
Один дал, второй отобрал... чудны пути судейские
Ironigor
Ironigor
сегодня в 18:20
А как же судьба судей и VAR которые выдали эти несправедливые карточки???
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 18:17
Точно "заговор против Заремы"!Представляю,что будет,если Фомин забьёт победный гол поросяткам!
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 18:08
Теперь каждую карточку рассматривают
beefs
beefs
сегодня в 18:08
ну что же комитет знает что делает...
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