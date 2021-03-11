КДК РФС вынес решение по жёлтым карточкам Фомина и Заболотного

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сегодня, 18:06

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение отменить жёлтую карточку полузащитника «Динамо» .

Фомин получил желтую карточку на 55-й минуте матча «Динамо» — «Тамбов» за срыв атаки, по мнению арбитра Евгения Кукуляка. Эта карточка могла бы стать для Фомина четвёртой в сезоне, из-за чего он мог пропустить матч со «Спартаком».

Также КДК отказал «Сочи» в просьбе отменить предупреждение форварду . Нападающий сочинцев заработал желтую карточку в матче с «Ростовом» за грубый фол в атаке. Заболотный пропустит следующий матч команды – с «Локомотивом».