КДК РФС вынес решение по жёлтым карточкам Фомина и Заболотного

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение отменить жёлтую карточку полузащитника «Динамо» Даниила Фомина.
Фомин получил желтую карточку на 55-й минуте матча «Динамо» — «Тамбов» за срыв атаки, по мнению арбитра Евгения Кукуляка. Эта карточка могла бы стать для Фомина четвёртой в сезоне, из-за чего он мог пропустить матч со «Спартаком».
Также КДК отказал «Сочи» в просьбе отменить предупреждение форварду Антону Заболотному. Нападающий сочинцев заработал желтую карточку в матче с «Ростовом» за грубый фол в атаке. Заболотный пропустит следующий матч команды – с «Локомотивом».