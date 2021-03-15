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КДК РФС проведёт заседание по факту избиения игрока «Локомотива» 18 марта

сегодня, 15:40

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС проведёт заседание по факту избиения защитника юношеского «Локомотива» Максима Шнапцева футболистами «Чертаново» после матча Юношеской футбольной лиги-2.

«Контрольно-дисциплинарный комитет РФС запросил документы у „Локомотива“ по эпизоду, произошедшему после матча „Локомотив“ — „Чертаново“ в Юношеской футбольной лиге-2. Заседание КДК по инциденту, произошедшему в указанном матче, состоится в четверг, 18 марта, в 13:00», — сообщили источнику в службе коммуникаций РФС.

Напомним, что у Шнапцева были диагностированы сотрясение мозга и перелом.

Ранее сообщалось, что игрокам «Чертаново» может грозить до 7 лет лишения свободы.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 16:31
Это уже не преступление а проступок.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 16:21
Ну всё, как соберутся так всё решат . Всё сразу решат ,всю правду расскажут!!! Ждём отчёта правых !!!
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 15:56
...у Шнапцева были диагностированы сотрясение мозга и перелом...

Групповое избиение, по предварительному сговору, все участники уже должны были бы быть задержаны, должно уже вестись следствие, чтобы все участники группового избиения ответили по всей строгости закона...
Но, увы, только ---должны...!
Тот, кто непосредственно должен заниматься этим уголовным делом, где-то в стороне...
Не при делах!

Вместо этого, заседание КДК РФС...!
Любят заседать, создавать видимость бурной деятельности...
asraeil
asraeil
сегодня в 15:45
Ну а что он решит.....он что суд?...тут уголовное дело нужно заводить...
Anisovich
Anisovich
сегодня в 15:43
Федун всех выручит.
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