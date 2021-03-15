КДК РФС проведёт заседание по факту избиения игрока «Локомотива» 18 марта

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сегодня, 15:40

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС проведёт заседание по факту избиения защитника юношеского «Локомотива» Максима Шнапцева футболистами «Чертаново» после матча Юношеской футбольной лиги-2.

«Контрольно-дисциплинарный комитет РФС запросил документы у „Локомотива“ по эпизоду, произошедшему после матча „Локомотив“ — „Чертаново“ в Юношеской футбольной лиге-2. Заседание КДК по инциденту, произошедшему в указанном матче, состоится в четверг, 18 марта, в 13:00», — сообщили источнику в службе коммуникаций РФС .

Напомним, что у Шнапцева были диагностированы сотрясение мозга и перелом.

Ранее сообщалось, что игрокам «Чертаново» может грозить до 7 лет лишения свободы.