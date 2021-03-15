КДК РФС проведёт заседание по факту избиения игрока «Локомотива» 18 марта

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС проведёт заседание по факту избиения защитника юношеского «Локомотива» Максима Шнапцева футболистами «Чертаново» после матча Юношеской футбольной лиги-2.
«Контрольно-дисциплинарный комитет РФС запросил документы у „Локомотива“ по эпизоду, произошедшему после матча „Локомотив“ — „Чертаново“ в Юношеской футбольной лиге-2. Заседание КДК по инциденту, произошедшему в указанном матче, состоится в четверг, 18 марта, в 13:00», — сообщили источнику в службе коммуникаций РФС.
Напомним, что у Шнапцева были диагностированы сотрясение мозга и перелом.
Ранее сообщалось, что игрокам «Чертаново» может грозить до 7 лет лишения свободы.
Групповое избиение, по предварительному сговору, все участники уже должны были бы быть задержаны, должно уже вестись следствие, чтобы все участники группового избиения ответили по всей строгости закона...
Но, увы, только ---должны...!
Тот, кто непосредственно должен заниматься этим уголовным делом, где-то в стороне...
Не при делах!
Вместо этого, заседание КДК РФС...!
Любят заседать, создавать видимость бурной деятельности...
Групповое избиение, по предварительному сговору, все участники уже должны были бы быть задержаны, должно уже вестись следствие, чтобы все участники группового избиения ответили по всей строгости закона...
Но, увы, только ---должны...!
Тот, кто непосредственно должен заниматься этим уголовным делом, где-то в стороне...
Не при делах!
Вместо этого, заседание КДК РФС...!
Любят заседать, создавать видимость бурной деятельности...