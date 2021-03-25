Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев оценил роли форварда «Спартака» и нападающего «Зенита» в сборной России.

Почему Дзюба — безальтернативный нападающий? Потому что Дзюба в не лучшем состоянии, в том числе психологическом — мы знаем, сколько всего натворено и им, и его окружением. Но он вышел, забил гол и отдал передачу, что и должен делать нападающий. Потом тренер, который видит, что другой игрок, играющий в другой команде, становится заметным — я про Соболева говорю — дает ему возможность. Он выходит и забивает важный гол. Могу ли я теоретически поверить, что в матче со Словенией выйдет Соболев, а не Дзюба? Нет. Потому что Дзюба — харизматичный лидер этой команды.