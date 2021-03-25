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Ловчев: «Дзюба — харизматичный лидер этой сборной России»

25 марта 2021, 13:39

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев оценил роли форварда «Спартака» Александра Соболева и нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в сборной России.

Почему Дзюба — безальтернативный нападающий? Потому что Дзюба в не лучшем состоянии, в том числе психологическом — мы знаем, сколько всего натворено и им, и его окружением. Но он вышел, забил гол и отдал передачу, что и должен делать нападающий. Потом тренер, который видит, что другой игрок, играющий в другой команде, становится заметным — я про Соболева говорю — дает ему возможность. Он выходит и забивает важный гол. Могу ли я теоретически поверить, что в матче со Словенией выйдет Соболев, а не Дзюба? Нет. Потому что Дзюба — харизматичный лидер этой команды.

Ранее сборная России обыграла команду Мальты в квалификационном этапе ЧМ-2022. Дзюба и Соболев отличились по разу.

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Все комментарии
Giriilou
Giriilou
27 марта в 13:03
Ну, какая сборная, такой и лидер. Это похоже на шарж, написанный с натуры: великая страна с харизматичным лидером во главе - непобедимая сборная с кудесником мяча из Спб)
batman555
batman555
26 марта в 00:11
По брызгам?!
Виталий Козлов
Виталий Козлов
25 марта в 16:43
За***л этот бревно-игрок,и усатый тоже за***л,два сапога пара,два дол****а,когда же вас Турнут то из сборной.
galem72
galem72
25 марта в 14:50
Такую откровенную х про зюбу можно говорить вслух, только если одновременно пересчитывать пачку скрепных купюр, данных за это "объективное" мнение. ))
Caniggia
Caniggia
25 марта в 14:19
Каждый пустозвон, кто придёт на Тина ТВ и будет превозносить Дзюбу, получит бонусом дополнительный пирожок от газпрёма - это понятно. Старый маразматик Ловчев уже давно продался этой кормушке. Ему пора идти на повышение к Малахову, устраивать клоунаду с истериками и мордобитием, там, говорят, пирожки пожирнее.
Иван Тасминский
Иван Тасминский
25 марта в 14:18
Хмм... Я тут даже не знаю как комментить
Октябрь 1917
Октябрь 1917
25 марта в 14:16
Ловчев просто сказал это.
Q-J-G
Q-J-G
25 марта в 14:16
Для такой сборной, даже Дзюба - харизматичный...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
25 марта в 14:11
Сразу вопрос, что это за окружение Дзюбы и что оно натворило? Возможно Ловчев отнес к окружению Дзюбы Кокорина и Мамаева? По поводу харизмы Дзюбы даже отрицать не буду - отрицательная харизма тоже имеет право на существование, лишь бы бодрости добавила и результат приносила.
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
25 марта в 14:10
Видели мы его херизму!)
ДАША Д
ДАША Д
25 марта в 13:59
Не харизматичный, а проблематичный лидер.
Aris
Aris
25 марта в 13:57
Дзюба - это тот тормоз, который не пускает молодежь ...
Leha-ha50
Leha-ha50
25 марта в 13:52
То что Соболев не слабее Дзюбы большинству понятно уже давно. Старый "конь" борозды не портит , но новому то "коню" вспахать не дают. Где гарантии что Саша будет хуже??? Как без практики это проверить??? Безграничная вера в Дзюбу может нам вполне выйти боком. Следующие соперники классом на порядок выше Мальты и их защитники разгуляться Дзюбе не дадут. Стоит чуть плотнее , дисциплинированнее сыграть обороне и Дзюба растворяется на поле. ЕК - это не раз доказали. Вот потому то вера главного нашего в одного Дзюбу и вызывает тревогу.
Всем здоровья.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
25 марта в 13:49
Деревянно-черепашеский дзюба. Уйди дай дорогу молодым и лучше тебя игрокам
beefs
beefs
25 марта в 13:40
Дзюба, Дзюба, а на самом деле это и есть уровень нашего футбола, прискорбно что мы этим хвастаемся...
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