Писарев: «Я, честно говоря, не ожидал от Мальты такой игры»

Российский тренер прокомментировал итоги матча сборной России против команды Мальты (3:1) в 1-м туре квалификации ЧМ -2022.

Я, честно говоря, не ожидал от Мальты такой игры. Я давно, наверное, не видел эту команду. О таких маленьких сборных сложилось представление, что они играют в закрытый футбол, автобус ставят. Но вчера вообще была другая игра: розыгрыш от ворот, мелкий и средний пас, выходы в контратаку. У себя дома мальтийцы еще кого-нибудь покусают. Им бы еще одного мастеровитого нападающего, и они бы были приличной командой.