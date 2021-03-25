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Писарев: «Я, честно говоря, не ожидал от Мальты такой игры»

25 марта 2021, 13:02
МальтаЛоготип футбольный клуб Мальта (Валлетта)1 : 3Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Российский тренер Николай Писарев прокомментировал итоги матча сборной России против команды Мальты (3:1) в 1-м туре квалификации ЧМ-2022.

Я, честно говоря, не ожидал от Мальты такой игры. Я давно, наверное, не видел эту команду. О таких маленьких сборных сложилось представление, что они играют в закрытый футбол, автобус ставят. Но вчера вообще была другая игра: розыгрыш от ворот, мелкий и средний пас, выходы в контратаку. У себя дома мальтийцы еще кого-нибудь покусают. Им бы еще одного мастеровитого нападающего, и они бы были приличной командой.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
25 марта в 16:46
На фоне игры футболистов нашей Сборной мальтийцы заслужили самую высокую оценку. Хочется возразить Писареау, что им бы более надежного вратаря и можно было бы зацепить ничью. В общем непонятно, толи это "карлики" так научились играть, толи наши ЗМСы так деградировали.
Байкал-38.
Байкал-38.
25 марта в 14:14
А от наших значит такой ужасной игры ожидал?!
LAISMEN
LAISMEN ответ STVA 1 (раскрыть)
25 марта в 13:31
Непонятно только одно за что дают ЗМС........
STVA 1
STVA 1 ответ LAISMEN (раскрыть)
25 марта в 13:21
Ещё смешней игра наших ЗМС...
Caniggia
Caniggia
25 марта в 13:14
А то что грамотный итальянский специалист может научить даже почтальонов и клерков элементарным футбольным постулатам, товарищ Писарев тоже не ожидал? И то что наше усатое чудо "учит" рпловских лодырей вообще, хрен пойми чему - это тоже новость?
LAISMEN
LAISMEN
25 марта в 13:13, ред.
Страна КАРЛИК, Длина Мальты — 27 км, ширина — 15 км. Пешком можно ходить ну на край велосипед. А если серьезно команда уровня ФНЛ а может и то ниже. Смотрелись некоторые игроки весьма забавно. А вратарь так вообще косячил постоянно. Где тут УРОВЕНЬ смехота....
Ironigor
Ironigor
25 марта в 13:11
Да уж, нас таких много.
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