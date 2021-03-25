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Евсеев отметил реализацию моментов сборной России в матче с Мальтой

25 марта 2021, 14:41
МальтаЛоготип футбольный клуб Мальта (Валлетта)1 : 3Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился мнением о матче сборной России против сборной Мальты (3:1) в отборе к чемпионату мира 2022 года.

Эмоций у болельщиков было много и разных, но я хочу выделить две составляющих. Результат положительный, это уже плюс. Три очка набрали. Любой другой исход привёл бы к взрыву настроений, и команде было бы сложнее, игроки всё-таки живут не в вакууме. Что касается игры, видно, что давно сборная не выступала, и с этим связываю проблемы в начале матча, когда первые 20 минут мы на равных играли с Мальтой.

Что порадовало: все моменты, которые создали, реализовали. Мячи забиты после неплохих атак, где были и взаимодействие, и включения из глубины. Все понимали, что это только стартовая игра, впереди другие более важные матчи. Словения обыграла дома Хорватию, Словакия сыграла вничью с Кипром. Потери очков в нашей группе будут у всех, надо будет уметь держать удар, если что-то пойдёт не так. Если говорить о двух следующих матчах, жду другой подход.

Бросилось в глаза, что Мальта обученная и организованная команда. Как все итальянцы, новый тренер Мальты тактически подтянул уровень сборной. Играли, как любят итальянцы, по схеме 3-4-3. Владели инициативой, даже забили. Вратарь наш в этом эпизоде не выручил, к сожалению.

Моментов у Мальты было немного. Не будем строго судить нашу команду. Хочется увидеть более уверенную и организованную игру. Реализация была высокой, в следующих матчах это может стать важным фактором.

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Все комментарии
Alexnvr
Alexnvr ответ stanichnik (раскрыть)
25 марта в 19:56
Да даже не в рейтинге дело. Сколько людей живёт на Мальте и в РФ? Они смогли собрать 25 человек чтоб на равных, а местами и лучше играть чем наша сборная.
stanichnik
stanichnik
25 марта в 19:36
Даже не знаю, плакать или радоваться такой оценке игры нашей команды, "...когда первые 20 минут мы на равных играли с Мальтой. ..."
Наша первая Сборная уже на равных играет со сборной Мальты, команда которая располагается на 176 позиции в рейтинге ФИФА.(((
Ironigor
Ironigor
25 марта в 16:46
Евсеев всё правильно сказал. И как игрок и как тренер он всю эту ситуацию проходил и знает что говорит. Я пожалуй с ним согласен.И потери очков у команд претендентов ,а наши три очка уже в копилке. Так что будем надеяться на то, что сборная будет добавлять от игры к игре.И будем свидетелями выхода нашей сборной на чемпионат мира !!! Удачи и Успехов сборной России !!! Всем Добра !!!!!
alexgurzan
alexgurzan ответ beefs (раскрыть)
25 марта в 15:10
Добавлено 8 баллов.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
25 марта в 15:02
Реализация чисто по статистике может показаться хорошей, но надо сделать скидку на не совсем качественную работу голкипера Мальты. При более классных вратарях и защите Словении, Словакии и Хорватии подобный номер не пройдет. Не будем зацикливаться на прошедшей игре с Мальтой, свою задачу она выполнила - принесла три тухленьких очка в копилку сборной, а со всеми последующими выводами подождем хотя бы до ближайшей субботы.
КЭТиК
КЭТиК
25 марта в 14:57
КПД у наших получилось высоким, а по общему количеству ударов победила Мальта.
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