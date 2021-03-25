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Булыкин: «Сборная России потеряла концентрацию во втором тайме»

25 марта 2021, 14:01
МальтаЛоготип футбольный клуб Мальта (Валлетта)1 : 3Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин прокомментировал победу сборной России над Мальтой (3:1) в матче отборочного турнира ЧМ-2022.

Главное, чтобы сборная добивалась результата. Счет говорит о том, что цель достигнута, и мы в хорошем настроении подходим к следующим матчам, которые будут намного сложнее. Что произошло со сборной во втором тайме? Небольшая потеря концентрации при счете 2:0. Некоторые футболисты расслабились, и отсюда мы получили опасные моменты у своих ворот. Это скользкий счет, если другая команда ловит кураж, ты уже ничего не сможешь делать. Но мы видели, что запас у сборной был.

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Все комментарии
112910415
112910415
26 марта в 05:54
плоховато начали
berda2003
berda2003
25 марта в 14:47
эти эксперты, бывшие т.н. футболисты, кроме дурацкого повтора "потеряли концентрацию", что-нибудь ещё знают?
pomor45
pomor45
25 марта в 14:46
Так они её, концентрацию, в каждой игре теряют, а затем ищут, рыская по всему полю.
mihaluch
mihaluch
25 марта в 14:37
Сборная сыграла в свою силу.
drug01
drug01
25 марта в 14:19
Счёт по игре
Ironigor
Ironigor
25 марта в 14:04
Всё что было, прошло !!! Будем ждать следующего матча и Победу сборной!!!
Q-J-G
Q-J-G
25 марта в 14:02
Сложно потерять то, чего нет!
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