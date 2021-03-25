Булыкин: «Сборная России потеряла концентрацию во втором тайме»

Бывший российский футболист прокомментировал победу сборной России над Мальтой (3:1) в матче отборочного турнира ЧМ -2022.

Главное, чтобы сборная добивалась результата. Счет говорит о том, что цель достигнута, и мы в хорошем настроении подходим к следующим матчам, которые будут намного сложнее. Что произошло со сборной во втором тайме? Небольшая потеря концентрации при счете 2:0. Некоторые футболисты расслабились, и отсюда мы получили опасные моменты у своих ворот. Это скользкий счет, если другая команда ловит кураж, ты уже ничего не сможешь делать. Но мы видели, что запас у сборной был.