Габулов: «Без разницы, как будут добыты победы сборной России»

Бывший голкипер сборной России поделился мнением об игре национальной команды в матче отбора к чемпионату мира 2022 года против сборной Мальты (3:1).

В матче с Мальтой мы увидели нацеленность сборной России на результат, она была сконцентрирована на победе любой ценой — это самое важное. Да, соперник средненький, но, во-первых, играли на выезде, а во-вторых, последние матчи в Лиге Наций команда провела неудачно, так что для психологии важно было победить.

Тренерский штаб при подготовке к Мальте сделал максимум. Команда впервые за долгое время собралась в таком составе, а за три дня совместных сборов отладить все игровые взаимодействия невозможно. Комбинационной и зрелищной игры ждать пока не стоит, на этом этапе главное — победы. Без разницы, как они будут добыты. Чувствовалось, что сборная осторожничает, дорожит результатом. Думаю, от игры к игре все будут прибавлять в уверенности — как команда в целом, так и футболисты по отдельности. А уже на чемпионате Европы качество игры будет намного выше — для этого нужно больше времени на подготовку.

Победа Словении над Хорватией удивила — до начала отбора хорваты были явными фаворитами нашей группы. Следующий тур со словенцами будет очень сложным, хоть мы и играем дома. Это матч за шесть очков. Уверен, тренерский штаб сборной приложит максимум усилий, чтобы подготовить команду тактически и ментально.