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Габулов: «Без разницы, как будут добыты победы сборной России»

25 марта 2021, 15:37
МальтаЛоготип футбольный клуб Мальта (Валлетта)1 : 3Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов поделился мнением об игре национальной команды в матче отбора к чемпионату мира 2022 года против сборной Мальты (3:1).

В матче с Мальтой мы увидели нацеленность сборной России на результат, она была сконцентрирована на победе любой ценой — это самое важное. Да, соперник средненький, но, во-первых, играли на выезде, а во-вторых, последние матчи в Лиге Наций команда провела неудачно, так что для психологии важно было победить.

Тренерский штаб при подготовке к Мальте сделал максимум. Команда впервые за долгое время собралась в таком составе, а за три дня совместных сборов отладить все игровые взаимодействия невозможно. Комбинационной и зрелищной игры ждать пока не стоит, на этом этапе главное — победы. Без разницы, как они будут добыты. Чувствовалось, что сборная осторожничает, дорожит результатом. Думаю, от игры к игре все будут прибавлять в уверенности — как команда в целом, так и футболисты по отдельности. А уже на чемпионате Европы качество игры будет намного выше — для этого нужно больше времени на подготовку.

Победа Словении над Хорватией удивила — до начала отбора хорваты были явными фаворитами нашей группы. Следующий тур со словенцами будет очень сложным, хоть мы и играем дома. Это матч за шесть очков. Уверен, тренерский штаб сборной приложит максимум усилий, чтобы подготовить команду тактически и ментально.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
25 марта в 22:55
" Без разницы, как они (победы) будут добыты ". Он прав. В свете последних неудач нашей сборной любая победа, любой счёт очень важны для игроков в плане психологической уверенности. Но беда сб. России в том, что от неё не знаешь, чего ожидать в следующих матчах. Что мне не понравилось в последнем матче с "мальтийским орденом" ? - пасы своему вратарю с центра поля. Как только соперник только делал вид, что атакует нашего защитника, тот трусливо, с мыслью "на всякий случай или от греха подальше", направлял мяч голкиперу. И это с мальтийцами ! Посмотрим, что будет дальше.
isamsn
isamsn
25 марта в 20:25
Уровень команды ниже среднего. Из за критично упёртого Черчесова другой команды нам не светит. Вот отсюда и нужно исходить делая прогнозы на будущее.
112910415
112910415
25 марта в 20:04
а будут они добыты ?
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
25 марта в 17:48
Ещё бы Володя не похвалил своего земляка Стасика, который его всеми правдами и неправдами тащил в сборную.
Caniggia
Caniggia
25 марта в 17:19
"Да, соперник средненький". Ну вот, теперь Мальта для нас середняк, а не карлик. Для игры с середняком - это, действительно, отличный результат, так как мы сами, что ни на есть, середняки, значит победили равного себе по уровню соперника. А как тогда назвать наших будущих соперников?
Q-J-G
Q-J-G
25 марта в 17:15
Если ещё будут добыты...
ЮЗИК
ЮЗИК
25 марта в 17:08
Защищает тренеришку-земляка
shur
shur
25 марта в 16:19, ред.
....добытчики, любой ценой, патриотизм так и прёт, качество игры увы...!!!
Ironigor
Ironigor ответ Федор Паршунин (раскрыть)
25 марта в 16:11
Но ещё может и наоборот случится, что Хорваты играя с нами будут нервничать и допускать ошибки, на них будет давить этот момент проигрыша который случился со Словенией. Так что это палка о двух концах . Будем надеяться на лучшее !!! Всем Добра !!!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
25 марта в 16:05
А вот поражение сборной Хорватии скорее всего для нашей сборной может повлиять как негативный фактор. Хорваты являются фаворитами нашей группы и с этим поражением у них остается все меньше права на ошибку. Значит на попустительство или недостаточную самоотдачу в играх с нашей сборной рассчитывать приходится все меньше - с нами то они пока не играли. Хотя рассчитывать на попустительство со стороны соперника - это удел слабых, а судя по матчам вчерашнего дня очки все будут терять еще не раз.
ДАША Д
ДАША Д
25 марта в 16:01
Хотелось бы, что бы побеждали легко.
Валерий Фролов
Валерий Фролов ответ VeniaminS (раскрыть)
25 марта в 15:52
В свой состав набираешь тех,кто по твоему мнению, примет участие в отборочных матчах и наберёт какие-то очки.Отдельного турнира нет,одна команда.
Qatar Airways
Qatar Airways
25 марта в 15:51
"...за три дня совместных сборов отладить все игровые взаимодействия невозможно..."

Черчесов как бы пять лет у руля сборной. Наверное, этого очень мало, чтобы наиграть комбинации, отладить взаимодействие, заиграть за основу новых игроков...

Сколько ещё будут оправдывать этого бездаря?
VeniaminS
VeniaminS
25 марта в 15:48
Поясните ,как принять участие в отборочных к ЧМ
STVA 1
STVA 1
25 марта в 15:41
Даааа.. Совсем все плохо. Все находятся в равных условиях.
1bear
1bear
25 марта в 15:39
...конечно,главное - победа,только с такой невнятной игрой будет очень сложно с соперниками по- серьезней
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