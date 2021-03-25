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Р. Билялетдинов: «Люди имеют право говорить, что сборная катала вату»

25 марта 2021, 15:26
МальтаЛоготип футбольный клуб Мальта (Валлетта)1 : 3Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Российский тренер Ринат Билялетдинов прокомментировал победу сборной России в матче 1-го тура квалификационного раунда ЧМ-2022 года с Мальтой (3:1).

Люди имеют право говорить, что сборная вышла основой и катала вату. Я, например, рассматриваю эту игру как проходную. Победили без потерь — этого достаточно.

Пропустили от Мальты — это вообще попустительское отношение. Хотя подобное позволить себе можем не только мы. Франция — чемпион мира, но тоже порой пропускает от маленьких сборных. Получается, не мы одни вату катаем.

Почему Черчесов не выпустил новичков в матче с Мальтой? Это тренерское решение. Новые лица в сборной — это лозунг и трибунные речи. А со старыми нам что делать? Забраковать? Или полностью от них отказаться? В нашем случае нужен баланс, стабильность и ротация.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
25 марта в 16:20
Головин был сам не свой,потому что играли как черепахи,а он хорош на скорости!
minai
minai
25 марта в 16:12
Когда щёт стал 1 : 2, все заSSали конкретно.
sv_1969
sv_1969
25 марта в 15:37
Не отказываться но ротация нужна
mihaluch
mihaluch
25 марта в 15:37
Катали вату зато прошли без потерь.
Ironigor
Ironigor
25 марта в 15:32
Всё нормально, без паники !!!
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