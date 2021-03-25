Р. Билялетдинов: «Люди имеют право говорить, что сборная катала вату»

Российский тренер прокомментировал победу сборной России в матче 1-го тура квалификационного раунда ЧМ -2022 года с Мальтой (3:1).

Люди имеют право говорить, что сборная вышла основой и катала вату. Я, например, рассматриваю эту игру как проходную. Победили без потерь — этого достаточно.

Пропустили от Мальты — это вообще попустительское отношение. Хотя подобное позволить себе можем не только мы. Франция — чемпион мира, но тоже порой пропускает от маленьких сборных. Получается, не мы одни вату катаем.

Почему Черчесов не выпустил новичков в матче с Мальтой? Это тренерское решение. Новые лица в сборной — это лозунг и трибунные речи. А со старыми нам что делать? Забраковать? Или полностью от них отказаться? В нашем случае нужен баланс, стабильность и ротация.