Брызгалов рассказал, почему Дзюба назвал Эмери «тренеришкой»

Бывший защитник «Спартака» Сергей Брызгалов объяснил, почему Унаи Эмери не удалось добиться успеха в «Спартаке».
Много писали о проблемах с дисциплиной, но я бы не делал на этом акцент. Может, причина в отношениях с руководством была, сложно сказать. Футболисты ему точно не вставляли палки в колеса. Дзюба сказал тогда о «тренеришке» потому, что хотел играть. А когда не играешь, становишься злым, раздражительным. Иногда негативные эмоции бьют через край.
Напомним, что сейчас Эмери работает в «Вильярреале».
А Эмери был отличным тренером. Но его подставили! Привет Карпину!)
А Эмери был отличным тренером. Но его подставили! Привет Карпину!)
Он ещё карьеру не завершил (фраза "не закончил" - тут не уместна)) ....а уже в каждых мемуарах...
Завтра придёшь в школу...а там "Дзюбоведение"..."Дзюбометрия"..."Дзюбология"...
Он ещё карьеру не завершил (фраза "не закончил" - тут не уместна)) ....а уже в каждых мемуарах...
Завтра придёшь в школу...а там "Дзюбоведение"..."Дзюбометрия"..."Дзюбология"...
тот сам себя называет"))
тот сам себя называет"))
После его слов Эмери взял три Лиги Европы подряд...
После его слов Эмери взял три Лиги Европы подряд...