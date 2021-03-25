Брызгалов рассказал, почему Дзюба назвал Эмери «тренеришкой»

Бывший защитник «Спартака» объяснил, почему не удалось добиться успеха в «Спартаке».

Много писали о проблемах с дисциплиной, но я бы не делал на этом акцент. Может, причина в отношениях с руководством была, сложно сказать. Футболисты ему точно не вставляли палки в колеса. Дзюба сказал тогда о «тренеришке» потому, что хотел играть. А когда не играешь, становишься злым, раздражительным. Иногда негативные эмоции бьют через край.