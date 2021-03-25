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Брызгалов рассказал, почему Дзюба назвал Эмери «тренеришкой»

25 марта 2021, 16:11

Бывший защитник «Спартака» Сергей Брызгалов объяснил, почему Унаи Эмери не удалось добиться успеха в «Спартаке».

Много писали о проблемах с дисциплиной, но я бы не делал на этом акцент. Может, причина в отношениях с руководством была, сложно сказать. Футболисты ему точно не вставляли палки в колеса. Дзюба сказал тогда о «тренеришке» потому, что хотел играть. А когда не играешь, становишься злым, раздражительным. Иногда негативные эмоции бьют через край.

Напомним, что сейчас Эмери работает в «Вильярреале».

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Garrincha58 (раскрыть)
25 марта в 22:39
Потому что он играет дольше всех в сборной - раз. Во-вторых он, в принципе, неплохой футболист - заводила, полностью отдаётся игре и заводит партнёров, а это немаловажный фактор в российской сборной. Ну а в третьих, лучше Артёма пока нет.
Garrincha58
Garrincha58
25 марта в 22:16
для меня загадка как может такой игрочишко быть капитаном сборной страны! как???
Garrincha58
Garrincha58 ответ Futurista (раскрыть)
25 марта в 22:14
ещё Манчини турнул его в аренду
ошалевший
ошалевший ответ Jeck Denielse (раскрыть)
25 марта в 21:59
    ошалевший
    ошалевший ответ LOpp (раскрыть)
    25 марта в 21:53
    ну артёмка сравнялся с многими африканскими футболистами,которые были на поле 1/4 финала чм
    за
    за ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    25 марта в 21:28
    Онанист и дзюбоист - слова синонимы.
    за
    за
    25 марта в 21:25
    Опять отмазывают рукоблуда...
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    25 марта в 19:10, ред.
    Если бы игрочишка назвал Черчесова тренеришкой случился бы неслабый такой скандалишка.
    LOpp
    LOpp
    25 марта в 19:01
    "тренеришка" выиграл 3 раза в лигу Европы, а что выиграл рукоблуд?
    Aris
    Aris
    25 марта в 18:25
    Невежество Дзюбы и разложило команду! Гнилой человечешко!
    cska1948
    cska1948 ответ makkie (раскрыть)
    25 марта в 18:22
    Согласен! Карпин приложил руку к тому, чтобы Эмери ушёл!
    112910415
    112910415
    25 марта в 18:17
    ровно ничего удивительного
    Futurista
    Futurista
    25 марта в 17:58
    В отличие от Черчесова и Семака Эмери не хотел, чтобы такой Дзюба играл...его можно понять...
    Арсений Горбачев
    Арсений Горбачев ответ makkie (раскрыть)
    25 марта в 17:57
    как бы это нутро забыть теперь...
    Дмитрий 218 Б
    Дмитрий 218 Б ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    25 марта в 17:39
    главное чтоб дзюбоблудство не было
    makkie
    makkie
    25 марта в 17:38
    Уже тогда Дзюба показал свое нутро, с тех пор никто не удивлялся его выходкам.
    А Эмери был отличным тренером. Но его подставили! Привет Карпину!)
    berda2003
    berda2003
    25 марта в 17:19, ред.
    игрочишка-онанишка обиделся на тренеришку, который завоевал 3 кубка европы, а сам на кубок не надрюкал...
    Супервайзер
    Супервайзер
    25 марта в 17:09
    Национальный онанист России уже тогда метил в нацпроект, а для такой цели все средства хороши.
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    25 марта в 16:49, ред.
    74нишкa назвал Эмери Тренеришкой когда тот уже уходил из команды. Трусливо тявкнул ему вслед
    izrafel
    izrafel
    25 марта в 16:43
    Ну Дзюба никогда "корректностью" и простотой мысли не отличался....какой есть, такой и есть....
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    25 марта в 16:39
    Артёма Сергеевича начинают разбирать по цитатам ??
    Он ещё карьеру не завершил (фраза "не закончил" - тут не уместна)) ....а уже в каждых мемуарах...
    Завтра придёшь в школу...а там "Дзюбоведение"..."Дзюбометрия"..."Дзюбология"...
    mihaluch
    mihaluch
    25 марта в 16:37
    Не даёт играть значит тренеришка.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    25 марта в 16:22
    "Кто, кого обзывает
    тот сам себя называет"))
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    25 марта в 16:19
    Дзюба Великий стимулятор.
    После его слов Эмери взял три Лиги Европы подряд...
    d_fincher
    d_fincher
    25 марта в 16:18
    Потому что Артем по менталитету не спартаковский игрок. Что в итоге и выяснилось. Теперь он нашел своё место - оно подходит ему и внутренне и внешне. Зенит.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    25 марта в 16:16
    Дзюба и тогда уже был неадекватным. А с возрастом все прогрессирует.
    VeniaminS
    VeniaminS
    25 марта в 16:15
    Спасибо
    Q-J-G
    Q-J-G
    25 марта в 16:12
    Не очень интересно то, что сказал Дзюба....
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