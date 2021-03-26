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Бонуччи: «С приходом Манчини мне всегда нравится настрой сборной Италии»

26 марта 2021, 06:36
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия2 : 0Логотип футбольный клуб Северная ИрландияСеверная ИрландияМатч завершен

Защитник «Ювентуса» и сборной Италии Леонардо Бонуччи дал комментарий после победы над Северной Ирландией (2:0) в отборочном матче ЧМ-2022.

Важно то, что мы сыграли на ноль, пусть и часто ошибались во втором тайме. Нам нужно улучшать свою игру, особенно при владении мячом.

Что мне всегда нравилось после прихода Манчини, так это настрой в команде. Мы никого не боимся, держим себя в руках и стараемся побеждать в каждом матче.

Молодые игроки обладают огромным талантом в совокупности с духом самопожертвования и желанием усердно трудиться. Вот какие плоды это даёт.

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Федор Паршунин
Федор Паршунин
26 марта в 09:00
В отличие от работы в "Зените", Манчини при работе в сборной Италии совершенно не напоминает шабашника на легких заработках - ответственность в работе ощущается на все сто. Сборная Италия уверенно проводит практически все игры и победа над Северной Ирландией с разницей в два мяча вполне достойный результат, а о недостаточном количестве забитых мячей можно говорить после любого матча, испанцы и французы к примеру очки теряют на ровном месте.
Q-J-G
Q-J-G
26 марта в 07:59
Ничего другого игрок сборной Италии не скажет о главном тренере сборной....
asraeil
asraeil
26 марта в 07:54
Если есть куда стремиться, то нужно это делать...
beefs
beefs
26 марта в 07:16
А что раньше боялись своих соперников?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
26 марта в 06:56
Одним словом-герои...
Байкал-38
Байкал-38
26 марта в 06:40
Смотрите как опять не пролететь мимо ЧМ.
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