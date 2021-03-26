Бонуччи: «С приходом Манчини мне всегда нравится настрой сборной Италии»

Защитник «Ювентуса» и сборной Италии дал комментарий после победы над Северной Ирландией (2:0) в отборочном матче ЧМ -2022.

Важно то, что мы сыграли на ноль, пусть и часто ошибались во втором тайме. Нам нужно улучшать свою игру, особенно при владении мячом.

Что мне всегда нравилось после прихода Манчини, так это настрой в команде. Мы никого не боимся, держим себя в руках и стараемся побеждать в каждом матче.

Молодые игроки обладают огромным талантом в совокупности с духом самопожертвования и желанием усердно трудиться. Вот какие плоды это даёт.