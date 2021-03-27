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Дзюба: «Мы счастливы, а злопыхатели — крепитесь»

27 марта 2021, 22:40
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия2 : 1Логотип футбольный клуб СловенияСловенияМатч завершен

Нападающий сборной России Артём Дзюба поделился эмоциями после победы над сборной Словении (2:1) в матче отбора к чемпионату мира 2022 года.

Настрой был сумасшедший, с Мальтой была не совсем удачная игра в плане содержания, было много разговоров, критики. Мы готовились, настраивались, сегодня у нас был единый коллектив, и мы безумно счастливы, что выиграли. Сражались за каждый клочок, стелились в подкатах, команда — бойцы, горжусь ими. Спасибо стране за поддержку, кто у телевизора, кто на стадионе. Мы счастливы, а злопыхатели — крепитесь.

Смотреть последние минуты со скамейки — это очень волнительно. Стресс больше, чем на поле. Особенно когда пять минут добавляют — это учащает сердцебиение. Но парни выстояли, это круто. Словения — сильный соперник, крепкий орешек. Просто мы где-то были позлее, поудачливее, больше выиграли единоборств. Если бы им еще пару таких игроков, как Иличич — нам было бы совсем тяжело.

Удастся ли сохранить победный настрой на следующий матч? После побед всегда легче восстанавливаться, плюс Станислав Саламович сказал очень правильную вещь: «После таких побед поражение от Словакии всё обесценит». Они — очень крепкий соперник, но мы подготовимся, тренерский штаб их разберет, будем сражаться. Останется только нас поддержать.

Посвящаю голы Словении своим детям, два мальчика — два гола. Когда постоянно говорят о повторении рекорда Кержакова, конечно, думаю об этом. Хотелось бы побить его рекорд, но для начала надо догнать Сашу.

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Все комментарии
Храневец
Храневец
02 апреля в 15:35
Недолго крепились ,после матча со Словакией думаю у многих упали розовые очки .Теперь ты Артем крепись ,чтобы 1 сентября не 79аться в очередной раз !
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Константин Белых (раскрыть)
28 марта в 11:10
Тут я соглашусь, когда выпускали Заболотного, я спрашивал "почему не Соболев?"
Извини, что обобщил всех спартачей... среди Вас есть нормальные болелы, которые болеют за Россию, а не за себя.
С победой тебя, нас и всю Россию.
Misha78
Misha78 ответ Бамбихрюк (раскрыть)
28 марта в 10:04
С чего ты сделал такой вывод???
Бамбихрюк
Бамбихрюк
28 марта в 09:48
Какой он мерзкий оказывается человек
vipanalitik
vipanalitik
28 марта в 09:24
Любит Дзюба поприкалываться над болелам своих бывших! Это ему энергетику добавляет
Храневец
Храневец
28 марта в 08:18
Цыплят по осени считают .Счастливы будите когда добудите путевку в Катар .А с такой игрой это эх как далеко !
Locomotive Breath
Locomotive Breath
28 марта в 08:05
Собака лает, караван идёт. Непонятно только одно: почему словенцы не играли с Буратином весь матч так, как во втором тайме? Тренерский просчёт на лицо. Думаю словаки, а потом Бельгия, Дания и Финляндия с хорватами плеснут немало ушатов холодной воды на задымившее полено.)
Константин Белых
Константин Белых ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
28 марта в 07:42
Мы Счастливы! Какой недовольны! Только не поняли почему Заболотный а не Соболев?
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
28 марта в 05:46
Вся Россия ликует, спартачи недовольны...
Дзюба уделал всех....
Как эта ситуация прекрасна!!!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
28 марта в 03:36
Этого с короной на голове надо троллить без остановки).
Иначе шарик перестанет крутится вокруг Солнца).
mortid
mortid
28 марта в 03:26, ред.
Зарабатывая ничего не делая полезного 500к в день, конечно будешь счастлив. Посмотрим как будете счастливы когда на ЧМ не попадёте, вот смеха будет. Я со времён СССР болел за сборную, но именно вашей сборной желаю проиграть всё что только можно. Буду болеть за молодёжку.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
28 марта в 03:24
Не трогай злопыхателей.
У тебя и у сборной они разные.
Твоих гораздо больше.
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
27 марта в 23:26
"два мальчика — два гола"
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1248322/dzyuba-artyom-zenit
А думал ли ты о детях когда записывал своё "видеообращение"?!
Александр Рябов
Александр Рябов
27 марта в 23:18
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    27 марта в 23:14
    Все прекрасно понимают кому адресует дзюба это слово злопыхатель.
    Futurista
    Futurista ответ Федор Паршунин (раскрыть)
    27 марта в 23:01
    Злопихатель ответил злопыхателям...вот такой каламбур)...
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    27 марта в 22:56, ред.
    Дзюба опять о злопыхателях и сектантах, это лишнее, хватило бы: "Мы счастливы что хотя бы результатом сумели принести радость российским футбольным болельщикам".
    STVA 1
    STVA 1
    27 марта в 22:49
    а злопыхатели — крепитесь.

    Ума как не было так и нет! Зачем это?Лишний раз показывает что его бесит это!
    Futurista
    Futurista ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    27 марта в 22:46
    Брулин
    Брулин
    27 марта в 22:44
    Артёмка ты конечно молодец, 2 забил, но все равно не вижу внятной игры под управлением Стаса!
    Caniggia
    Caniggia
    27 марта в 22:44
    Сегодня Дзюба может говорить и делать всё, что угодно - ему всё простят!
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    27 марта в 22:43
    И тут Остапа понесло.....
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