Нападающий сборной России поделился эмоциями после победы над сборной Словении (2:1) в матче отбора к чемпионату мира 2022 года.

Настрой был сумасшедший, с Мальтой была не совсем удачная игра в плане содержания, было много разговоров, критики. Мы готовились, настраивались, сегодня у нас был единый коллектив, и мы безумно счастливы, что выиграли. Сражались за каждый клочок, стелились в подкатах, команда — бойцы, горжусь ими. Спасибо стране за поддержку, кто у телевизора, кто на стадионе. Мы счастливы, а злопыхатели — крепитесь.

Смотреть последние минуты со скамейки — это очень волнительно. Стресс больше, чем на поле. Особенно когда пять минут добавляют — это учащает сердцебиение. Но парни выстояли, это круто. Словения — сильный соперник, крепкий орешек. Просто мы где-то были позлее, поудачливее, больше выиграли единоборств. Если бы им еще пару таких игроков, как Иличич — нам было бы совсем тяжело.

Удастся ли сохранить победный настрой на следующий матч? После побед всегда легче восстанавливаться, плюс Станислав Саламович сказал очень правильную вещь: «После таких побед поражение от Словакии всё обесценит». Они — очень крепкий соперник, но мы подготовимся, тренерский штаб их разберет, будем сражаться. Останется только нас поддержать.

Посвящаю голы Словении своим детям, два мальчика — два гола. Когда постоянно говорят о повторении рекорда Кержакова, конечно, думаю об этом. Хотелось бы побить его рекорд, но для начала надо догнать Сашу.