Победы Италии и Швеции. Итоги 2-го тура отбора к ЧМ-2022

Закончились матчи 2-го тура отбора к чемпионату мира 2022 года.
Черногория — Гибралтар 4:1
Голы: Бечирай Фатош 26, Симич Марко 43, Томашевич Жарко 53, Йоветич Стеван 80 — Стич Рис 30 (пенальти)
Беларусь — Эстония 4:2
Голы: Лисакович Виталий 45 (пенальти), Кендыш Юрий 64, Савицкий Павел 81, Лисакович Виталий 84 — Анри Аниер 31, Анри Аниер 55
Хорватия — Кипр 1:0
Гол: Пашалич Марио 40
Ирландия — Люксембург 0:1
Гол: Родригес Жерсон 85
Армения — Исландия 2:0
Голы: Барсегян Тигран 53, Байрамян Хорен 74
Косово — Швеция 0:3
Голы: Аугустинссон Людвиг 12, Исак Александер 35, Ларссон Себастьян 70 (пенальти)
Болгария — Италия 0:2
Голы: Белотти Андреа 43 (пенальти), Локателли Мануэль 83
Швейцария — Литва 1:0
Гол: Шакири Джердан 2
Австрия — Фарерские острова 3:1
Голы: Драгович Александар 30, Баумгартнер Кристоф 37, Каладжич Саша 44 — Наттестад Сонни-Рагнар 19
Израиль — Шотландия 1:1
Голы: Перец Дор 44 — Фрэйзер Райан 56
Польша — Андорра 3:0
Голы: Левандовски Роберт 30, Левандовски Роберт 55, Швидерски Карол 88
Сан-Марино — Венгрия 0:3
Голы: Салаи Адам 13 (пенальти), Саллай Роланд 71, Николич Неманья 88 (пенальти)
Северная Македония — Лихтенштейн 5:0
Голы: Барди Энис 7, Трайковски Александар 51, Трайковски Александар 54, Элмас Эльхиф 62, Несторовски Илия 82 (пенальти)
Румыния — Германия 0:1
Гол: Гнабри Серж 17
Заслуженная победа Франции. Шансы наши на выход из группы меньше мизера. Жаль.
Всем здоровья.
Заслуженная победа Франции. Шансы наши на выход из группы меньше мизера. Жаль.
Всем здоровья.