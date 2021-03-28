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Победы Италии и Швеции. Итоги 2-го тура отбора к ЧМ-2022

28 марта 2021, 23:58

Закончились матчи 2-го тура отбора к чемпионату мира 2022 года.

Черногория — Гибралтар 4:1
Голы: Бечирай Фатош 26, Симич Марко 43, Томашевич Жарко 53, Йоветич Стеван 80 — Стич Рис 30 (пенальти)

Беларусь — Эстония 4:2
Голы: Лисакович Виталий 45 (пенальти), Кендыш Юрий 64, Савицкий Павел 81, Лисакович Виталий 84 — Анри Аниер 31, Анри Аниер 55

Хорватия — Кипр 1:0
Гол: Пашалич Марио 40

Ирландия — Люксембург 0:1
Гол: Родригес Жерсон 85

Армения — Исландия 2:0
Голы: Барсегян Тигран 53, Байрамян Хорен 74

Косово — Швеция 0:3
Голы: Аугустинссон Людвиг 12, Исак Александер 35, Ларссон Себастьян 70 (пенальти)

Болгария — Италия 0:2
Голы: Белотти Андреа 43 (пенальти), Локателли Мануэль 83

Швейцария — Литва 1:0
Гол: Шакири Джердан 2

Австрия — Фарерские острова 3:1
Голы: Драгович Александар 30, Баумгартнер Кристоф 37, Каладжич Саша 44 — Наттестад Сонни-Рагнар 19

Израиль — Шотландия 1:1
Голы: Перец Дор 44 — Фрэйзер Райан 56

Польша — Андорра 3:0
Голы: Левандовски Роберт 30, Левандовски Роберт 55, Швидерски Карол 88

Сан-Марино — Венгрия 0:3
Голы: Салаи Адам 13 (пенальти), Саллай Роланд 71, Николич Неманья 88 (пенальти)

Северная Македония — Лихтенштейн 5:0
Голы: Барди Энис 7, Трайковски Александар 51, Трайковски Александар 54, Элмас Эльхиф 62, Несторовски Илия 82 (пенальти)

Румыния — Германия 0:1
Гол: Гнабри Серж 17

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Источник: soccer.ru
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Байкал-38
Байкал-38 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
29 марта в 07:11
Тут про взрослые сборные, отбор на ЧМ 2022, Вы с темой ошиблись.
Василий Корнечук
Василий Корнечук
29 марта в 00:57
пока что только начало в любом случае
Василий Корнечук
Василий Корнечук
29 марта в 00:55
печально, если повторится ситуация с отбором к чемпионату мира в федерации, тогда сильные сборные не поехали на чеммпионат, а часть не дошла до четвертьфинала. С другой стороны, кто захочет ехать в катар
Leha-ha50
Leha-ha50
29 марта в 00:27
Вот и сменились бравурные песни и марши грустными и тоскливыми романсами. Игра совсем не порадовала. Макаров - это копия Эджуки, только белый, играет по принципу - ни себе , ни людям. Партнеров почти не видит, все хочет сделать сам , причем он и в первом матче жадничал. Маслов конечно похоронил наши шансы на победу. Но парочку мы могли забить, Но суета в атаке, брак в передачах по сути не дали создать голевых моментов после того, как пропустили два мяча.
Заслуженная победа Франции. Шансы наши на выход из группы меньше мизера. Жаль.
Всем здоровья.
Q-J-G
Q-J-G
29 марта в 00:04
В общем-то, без сенсаций.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
29 марта в 00:03
Итогами тура,частично доволен!😜
Ironigor
Ironigor
29 марта в 00:03
Армения молодцы !!!
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