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Широков: «Молодёжная сборная России сама проиграла матч против Франции»

29 марта 2021, 00:16
Россия (до 21)Логотип футбольный клуб Россия (до 21)0 : 2Логотип футбольный клуб Франция (до 21)Франция (до 21)Матч завершен

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков прокомментировал поражение молодёжной сборной на чемпионате Европы против сборной Франции (0:2).

Я бы не сказал, что всё плохо. Россия сама проиграла этот матч. Французы вообще посторонние, с игры ничего создать нам не могли. Мы, может, тоже провели далеко не лучший матч, играли как-то нервозно. Реализовали бы первый момент – выиграли бы матч. А так было много простых ошибок, в первом пенальти был неаккуратный отбор, потом сразу второй… Понятно, что мяч в руку случайно попал, Маслов не хотел играть рукой. А дальше были полумоменты, но до конца довести не смогли. Ничья была бы логичным итогом, французы – совсем плохие, ничего не могут. А мы такой команде, к сожалению, проиграли. Может, индивидуально они где-то сильнее, но по игре мы им точно не должны были проигрывать.

Маслов ничего не привёз. За спину он убрать не мог руку, били с пяти метров – не успел. В первом моменте сыграл не совсем аккуратно, но я бы не говорил, что он привёз. К сожалению для него он попадает в ситуации, как и в «Спартаке», где его не совсем удачные действия приводят к голам. Но поражение на него нельзя сваливать, виноваты сами.

Понятно, что датчане просто так не сдадутся. Но если они такие же, как французы, то я не думаю, что обыграть их – неразрешимая задача. Надо просто выходить поувереннее.

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Все комментарии
Знатог
Знатог
29 марта в 15:34
Силовой борьбы не хватало в матче. Специалист знает.
Smoke Buddah
Smoke Buddah
29 марта в 10:19
"Реализовали бы первый момент – выиграли бы матч." - что-то я не понял, беда с математикой наверное, ну реализовали бы первый момент, потом пропустили бы 2 пенальти и что? 2:1?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
29 марта в 08:51
Даже суды не смогли сломать Рому, глянь как уверенно рассуждает.
SHMEL258
SHMEL258
29 марта в 07:34
Сама игра была равной, но все решают забитые мячи.
ЮЗИК
ЮЗИК
29 марта в 07:04
Переоценили свои шансы с помощью наших экспертов, вместо настроя на вязкую борьбу
112910415
112910415
29 марта в 06:27
психологически сгорели раньше времени ..
mihaluch
mihaluch
29 марта в 06:23
Обидное и глупое поражение.
STVA 1
STVA 1 ответ Ironigor (раскрыть)
29 марта в 06:15
Я бы сказал перенастрой... Перегорели пацаны.
КЭТиК
КЭТиК
29 марта в 05:30
Весь оптимизм сразу прошел.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
29 марта в 02:12
Нельзя так играть в своей штрафной!
Ironigor
Ironigor
29 марта в 00:45
Проиграли конечно не по игре. Французы с игры ничего не смогли с нами сделать. Я думаю это недороботка всего тренерского штаба. Не смогли настроить пацанов на игру, психологический не донастрой ,видно было с первых же минут как ничего не получилось, ещё и в начале игры не довели хорошую атаку до завершающего гола . И посыпались ,ноги трясутся, пас нормально не могли отдать, на приёме мяч обработать не могут, ударить по воротам нормально не могли , запутывались в собственных ногах. Это говорит о том, что они выходили на матч уже с боязнью и комплексом перед французами. Это чисто психологическое поражение. Не велики французы ,чтобы так выходить на игру. Проиграли ,ничего страшного не произошло. Надо всё оставить в прошлом и идти дальше. Теперь нужно хорошо настроиться на следующий матч, сделать разбор ошибок и выиграть. Будем надеяться на лучшее !!! Удачи вам пацаны , всё ещё можно исправить !!! Всем Добра !!!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
29 марта в 00:31
Поторопились наши многие эксперты с песнями и плясками. Сегодня настроение у них явно угроблено , не до песен и плясок.
Холодный душ нам давно привычен.
dimagas2
dimagas2 ответ CSKA2012 (раскрыть)
29 марта в 00:28
    batman555
    batman555
    29 марта в 00:26
    Проигран центр-проиграна игра! Я не понимаю почему не выходит в основе Умяров?! С такой командой как Франция,надо укреплять середину. Где рассказов?!) Чалов не тяни с ударом никогда) не будь клоуном)
    CSKA2012
    CSKA2012
    29 марта в 00:25
    Маслов? При Сталине после этого матча сразу на расстрел увели ))
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    29 марта в 00:17
    Да всякое бывает...
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    29 марта в 00:17
    Он еще на свободе?
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