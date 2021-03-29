Широков: «Молодёжная сборная России сама проиграла матч против Франции»

Бывший полузащитник сборной России прокомментировал поражение молодёжной сборной на чемпионате Европы против сборной Франции (0:2).

Я бы не сказал, что всё плохо. Россия сама проиграла этот матч. Французы вообще посторонние, с игры ничего создать нам не могли. Мы, может, тоже провели далеко не лучший матч, играли как-то нервозно. Реализовали бы первый момент – выиграли бы матч. А так было много простых ошибок, в первом пенальти был неаккуратный отбор, потом сразу второй… Понятно, что мяч в руку случайно попал, Маслов не хотел играть рукой. А дальше были полумоменты, но до конца довести не смогли. Ничья была бы логичным итогом, французы – совсем плохие, ничего не могут. А мы такой команде, к сожалению, проиграли. Может, индивидуально они где-то сильнее, но по игре мы им точно не должны были проигрывать.

Маслов ничего не привёз. За спину он убрать не мог руку, били с пяти метров – не успел. В первом моменте сыграл не совсем аккуратно, но я бы не говорил, что он привёз. К сожалению для него он попадает в ситуации, как и в «Спартаке», где его не совсем удачные действия приводят к голам. Но поражение на него нельзя сваливать, виноваты сами.

Понятно, что датчане просто так не сдадутся. Но если они такие же, как французы, то я не думаю, что обыграть их – неразрешимая задача. Надо просто выходить поувереннее.