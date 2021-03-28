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Агент Зайнутдинова: «Бактиёр никогда не был симулянтом»

28 марта 2021, 20:52
КазахстанЛоготип футбольный клуб Казахстан0 : 2Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияМатч завершен

Евгений Новиков, агент полузащитника ЦСКА Бактиёра Зайнутдинова, отреагировал на заявления о том, что футболист симулирует травму, чтобы не сыграть за сборную Казахстана в матче со сборной Франции (0:2).

Он никогда не был симулянтом. И если он не смог выйти на поле, значит, действительно есть проблемы. Поверьте, если бы был шанс сыграть на уколах, он бы это сделал! Проблема появилась из-за искусственного поля в Казахстане.

И как пример, все видели момент в игре ЦСКА – «Ростов», когда после травмы головы он встал и просился на поле обратно. Дело не в том, за кого играет Зайнутдинов, а в том, что он боец.

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL
29 марта в 07:30
Не нужно на Зайнутдинова наговаривать, хороших игроков нужно беречь от травм и не усугублять их.
Василий Корнечук
Василий Корнечук
29 марта в 07:11
вот он современный подход.
oFANATo
oFANATo
28 марта в 22:37
МРТ показал что у Зайнутдинова травма.
Баха уже показал это МРТ.
ermak6848
ermak6848
28 марта в 22:25
ну бывает, что надо полежать на газоне...
ДСА
ДСА
28 марта в 21:36
Бесплатно напрягаться тоже не хочется.
Leha-ha50
Leha-ha50
28 марта в 21:22
Ладно, мы типа поверили.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
28 марта в 21:20
Согласен с агентом.
Остапчук 67
Остапчук 67
28 марта в 21:03
Дыма без огня не...
beefs
beefs
28 марта в 20:59
очень интересная ситуация...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
28 марта в 20:55
Зачем ему Казахстан?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
28 марта в 20:54
Не надо наговаривать на Баху!
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