Агент Зайнутдинова: «Бактиёр никогда не был симулянтом»

Евгений Новиков, агент полузащитника ЦСКА , отреагировал на заявления о том, что футболист симулирует травму, чтобы не сыграть за сборную Казахстана в матче со сборной Франции (0:2).

Он никогда не был симулянтом. И если он не смог выйти на поле, значит, действительно есть проблемы. Поверьте, если бы был шанс сыграть на уколах, он бы это сделал! Проблема появилась из-за искусственного поля в Казахстане.