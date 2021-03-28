Агент Зайнутдинова: «Бактиёр никогда не был симулянтом»

Евгений Новиков, агент полузащитника ЦСКА Бактиёра Зайнутдинова, отреагировал на заявления о том, что футболист симулирует травму, чтобы не сыграть за сборную Казахстана в матче со сборной Франции (0:2).
Он никогда не был симулянтом. И если он не смог выйти на поле, значит, действительно есть проблемы. Поверьте, если бы был шанс сыграть на уколах, он бы это сделал! Проблема появилась из-за искусственного поля в Казахстане.
И как пример, все видели момент в игре ЦСКА – «Ростов», когда после травмы головы он встал и просился на поле обратно. Дело не в том, за кого играет Зайнутдинов, а в том, что он боец.
Баха уже показал это МРТ.
Баха уже показал это МРТ.