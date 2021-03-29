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Галактионов: «С французами мы играли как минимум на равных»

29 марта 2021, 00:42
Россия (до 21)Логотип футбольный клуб Россия (до 21)0 : 2Логотип футбольный клуб Франция (до 21)Франция (до 21)Матч завершен

Главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов прокомментировал поражение от молодёжной сборной Франции (0:2) на Евро-2021.

С французами мы играли как минимум на равных, второй тайм, большую его часть, превосходили соперника. Не хватило остроты в завершающей стадии атак – доводили подходы до завершения, ударов. Были моменты у Захаряна, Чалова, Грулёва. Темп мы выдержали, старались играть активно и не от обороны, не отходить от того футбола, что был в первой игре. Упрекнуть ребят нельзя, но да – результат неудовлетворительный.

Понятно, что поражение неприятное, теперь совсем другой расклад в группе. Мы изучали Данию, но до команды пока не доводили. Надо остыть, проанализировать и всё донести до игроков. Не в первый раз в такой ситуации, знаем, как себя вести. Надо выходить и выигрывать.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
29 марта в 08:27
Игра на ничью,не надо было нарушать!
ЮЗИК
ЮЗИК
29 марта в 08:07
Если не забивать, то это всё зря
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
29 марта в 07:53
Так себе играли...
SHMEL
SHMEL
29 марта в 07:32
Мне понравилась наша молодёжка с французами, но очень большой процент не реализованных моментов. Первый пенальти в наши ворота на мой взгляд высосан из пальца, там больше симуляции, чем нарушения.
25процентный клоун
25процентный клоун
29 марта в 07:28
Можно увольнять
Caniggia
Caniggia
29 марта в 07:24
Два глупых пенальти, конечно, сказались на дальнейшем ходе игры. Франция стала играть более по счёту и в контроль, минимизируя опасность у своих ворот и вообщем-то без особых проблем на классе сохранила результат. Мы, на данный момент времени, сделали всё, что смогли с таким соперником, почти ни в чём не уступая. Но две ошибки в начале перечеркнули надежду на удачный исход. Теперь все силы надо бросить на Данию, выходить и выигрывать с нужным счётом. Всё ещё в наших руках. Удачи!
112910415
112910415
29 марта в 07:06, ред.
всё же класс у французов повыше
beefs
beefs
29 марта в 06:10
Что поделаешь, уровень футбола такой...
sv_1969
sv_1969
29 марта в 05:14
Как минимум не хватило
ОПС
ОПС
29 марта в 03:23
Играть надо как минимум на максимум.
Leha-ha50
Leha-ha50
29 марта в 00:57
Беззубо в атаке играли, больше суетились. Ну , про игру на равных - это несколько преувеличено. Забей мы два мяча, так и мы бы от обороны играли.Так что про равную игру, завтра все забудут, а вот счет на табло будут помнить долго. Проиграли по делу, остроты минимум, да и состав был не самый лучший. Тикнизян с Макаровым не попали в игру, один заигрывался, второй совсем не понимал партнеров. А при передачах ошибок было недопустимо много у всех.
Ждем игру с Данией, но оптимизма абсолютно нет.
Всем здоровья.
Ironigor
Ironigor
29 марта в 00:48
На равных , да только с боязнью , вот и счёт на табло.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
29 марта в 00:48, ред.
"Второй тайм играли на равных" Моменты были у Захаряна"- это слова тренера. Он что забыл, что заменил захаряна в перерыве?
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