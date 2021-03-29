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Максименко: «Надо выходить на Данию и на 200 процентов вкладываться»

29 марта 2021, 00:29
Россия (до 21)Логотип футбольный клуб Россия (до 21)0 : 2Логотип футбольный клуб Франция (до 21)Франция (до 21)Матч завершен

Голкипер молодёжной сборной России Александр Максименко прокомментировал поражение на чемпионате Европы от молодёжной сборной Франции (0:2).

Все ожидали тяжелой игры, потому что французов укололи в прошлой игре. Они вышли еще злее. В принципе мы неплохо смотрелись, там были только два пенальти, что мне на память приходит. Во втором тайме вообще ребята заставили их играть длинными передачами. Поэтому голову не опускаем, будем готовиться к Дании. Сейчас проанализируем, надо стать злее. Надо выходить на Данию и на 200 процентов вкладываться.

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Все комментарии
LOpp
LOpp ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
29 марта в 16:27
понятно
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258 ответ LOpp (раскрыть)
29 марта в 16:21, ред.
Не все вторые, насколько я помню , выходят. Нас устроит выигрыш у датчан в два и более мячей.
LOpp
LOpp ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
29 марта в 16:20
из группы выходит только одна сборная?
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258 ответ LOpp (раскрыть)
29 марта в 16:17, ред.
Нет, не устроит.Франция ожидаемо разгромит Исландию ( к примеру 3:0) и у них будет отличная разница и у всех (в случае нашей победы над датчанами) будет по 6 очков. Вот тебе и резон обыгрывать датчан крупно.
LOpp
LOpp ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
29 марта в 11:41
почему крупно?
у России разница мячей 4:3, у Дании 3:1
Разве нас не устроит победа со счетом 1:0 ?
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
29 марта в 07:33
Данию теперь нужно крупно обыгрывать, а это очень не просто.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
29 марта в 07:26
Надо Данию рвать!
mihaluch
mihaluch
29 марта в 07:24
Кого тогда обыгрывать если не Данию.
beefs
beefs
29 марта в 07:21
Опять остойно проиграли...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
29 марта в 06:33
С французами надо было выкладываться на 200% а датчане посильнее французов будут.
112910415
112910415
29 марта в 06:24
надеемся до последнего
ABir
ABir
29 марта в 05:45
Почему мы-то в отличие от французов добрыми вышли?
STVA 1
STVA 1
29 марта в 01:43
Датчане не в носу ковырять выйдут
Q-J-G
Q-J-G
29 марта в 01:12
Надо меньше разговоров до матча...!
Вот это действительно надо!

Да и после проигранного матча, лучше промолчать
И готовиться к очередному матчу,
Чтобы не было так, как в матче с Францией!!!
Ironigor
Ironigor
29 марта в 00:56
Есть в жизни моменты, так или иначе связанные с фортуной , так что желаю вам фортуны в матче с датчанами. Удачи !!!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
29 марта в 00:50
С датчанами будет архисложно, тем более вариант для прохода актуален только один - победа с разницей в два мяча, то есть расклад тяжеловатый. Будем надеется, о реалистичных вероятностях даже говорить не хочется. Состав молодежной сборной России сильнейший за последние годы, жаль будет если не пройдут дальше.
Mangur
Mangur
29 марта в 00:44
Без поражений нет побед. Удачи
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
29 марта в 00:43
К тому же футбол логичен и справедлив. Если бы все зависело от желания, то это был бы не футбол.
batman555
batman555
29 марта в 00:40
Проигран центр-проиграна игра! Я не понимаю почему не выходит в основе Умяров?! С такой командой как Франция,надо укреплять середину. Где рассказов?!) Чалов не тяни с ударом никогда) не будь клоуном)
Leha-ha50
Leha-ha50
29 марта в 00:34
Датчане тоже не погулять выйдут.
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