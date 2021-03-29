Максименко: «Надо выходить на Данию и на 200 процентов вкладываться»

Голкипер молодёжной сборной России прокомментировал поражение на чемпионате Европы от молодёжной сборной Франции (0:2).

Все ожидали тяжелой игры, потому что французов укололи в прошлой игре. Они вышли еще злее. В принципе мы неплохо смотрелись, там были только два пенальти, что мне на память приходит. Во втором тайме вообще ребята заставили их играть длинными передачами. Поэтому голову не опускаем, будем готовиться к Дании. Сейчас проанализируем, надо стать злее. Надо выходить на Данию и на 200 процентов вкладываться.