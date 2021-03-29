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Торстен Финк возглавит «Спартак» после ухода Тедеско

29 марта 2021, 09:16

Источник сообщает, что немецкий тренер Торстен Финк должен возглавить «Спартак» после ухода Доменико Тедеско.

53-летний специалист ранее работал в «Базеле», «Гамбурге», «Грассхоппере» и «Виссел Кобе».

Напомним, в конце 2020 года Тедеско заявил, что покинет «Спартак» по окончании сезона-2020/21.

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Все комментарии
Makao
Makao
30 марта в 10:13
Чтобы вы понимали, на чём строится данный инфоповод, зайдите на другие ресурсы, там я посмотрел, на каком основании "сватают". Поясняю. Агенты Финка предложили своего подопечного Спартаку. Руководство сказало "подумаем". И очевидно, что если данный персонаж и будет руководить командой, то это "План Д", даже не "Б". Забавно, что здесь написано это так, будто он точно идёт в Спартак и Федун уже контракт с ним подписывает. Брехня.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Caniggia (раскрыть)
29 марта в 19:11
Да не приведи Господь ! Бердыев уже далеко не тот ,что в чемпионские с Рубином годы , а Карпин что может нам дать ? Его Ростов не сильнее нашего Спартака, ЦСКА или Зенита ! И что нового он может нам привнести ? Да ничего ! А второе место мы и с Тедеско можем взять или любым другим тренером ! Лично моё мнение .
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
29 марта в 18:12
Мощный тренер как раз для спартака.
Василий Корнечук
Василий Корнечук ответ lolman (раскрыть)
29 марта в 17:09
Нет, позовут наверно Семака или Широкова
lolman
lolman ответ Василий Корнечук (раскрыть)
29 марта в 16:46
Действительно, уровень тренеров одинаков, как и бундеслиги с рпл.Но ничего какой-нибудь клуб Германии пригласит Тихонова
алдан2014
алдан2014
29 марта в 16:13
Журналисты всё сватают нам кого не поподя,не пыльная работёнка однако. Написал чё попало и живи радуйся
Василий Корнечук
Василий Корнечук
29 марта в 15:56
Можно поставить тренером своих. Тихонов, Аленичев. Лучше чем Финк в любом случае. С такими тренерами хуже не будет. Но дело, правда, не в тренерах.
Caniggia
Caniggia
29 марта в 15:31
Страна топит за Курбанку или Валеру (опрос СЭ).
альсато
альсато ответ Сп62 (раскрыть)
29 марта в 14:51
о каком "построении игры" вы рассуждаете? Глобальное на....бательство!..ГЛОБАЛЬНОЕ!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
29 марта в 14:44
Конечно желательно весь список огласить....
Хотя бы из 10-15-ти тренеров которых Федун уволит в ближайшие лет 8...
Ведь наверняка списки составлены.....
DEIVID_22
DEIVID_22
29 марта в 14:31
    berda2003
    berda2003
    29 марта в 13:58
    наверное будет по дешевле 14эски...
    Dirty_Harry
    Dirty_Harry
    29 марта в 13:09
    А что Тедеско то не остался? Финк это такой же как Якин если не хуже, любит Федун эксперименты
    makkie
    makkie
    29 марта в 12:25
    Прошлогодняя ерунда!
    Финка нам уже сватали, и не раз - очередные игрища агентов.
    Нобель вон про Де Дзерби упоминает, тоже уши агентов торчат!
    Евгений Перфильев
    Евгений Перфильев
    29 марта в 12:22
    Пока контракт не будет подписан - это все фантазии журналистов на радость потрепать языком тем кому Спартак как кость в горле.
    ДСА
    ДСА
    29 марта в 12:05
    Спартак рассматривает только дорогих тренеров.
    Сп62
    Сп62 ответ Caniggia (раскрыть)
    29 марта в 11:54
    Действительно, пошёл спрос на немцев. Однако не обязательно этот Финк будет придерживаться тех же принципов построения игры, что и Доменико.
    galem72
    galem72
    29 марта в 11:51
    А итальянский журналист посоветовался с армянским инсайдером? Если шнобель не одобряет, то и комментировать тут нечего. ))
    pqaosrhka
    pqaosrhka
    29 марта в 11:51
    Блин статистика у него конечно, один средний сезон с Аустрией и тонна провалов, после последнего уже и не звали никуда
    ermak6848
    ermak6848
    29 марта в 11:40
    Денег мног - пусть чужаки практикуются в России...
    DawnOfDestiny
    DawnOfDestiny
    29 марта в 11:16, ред.
      oFANATo
      oFANATo
      29 марта в 10:58
      Не удивительно.....спартак менее чем за 20 лет поменял 19 тренеров.
      112910415
      112910415
      29 марта в 10:49
      очередные фантазии
      Anton Hohlov
      Anton Hohlov
      29 марта в 10:46
      В России тренеры кончились, что нонеймов из-за бугра тянут?
      Caniggia
      Caniggia
      29 марта в 10:32
      В любом случае, это логично, что после немца, который ставит неплохой футбол команде, придёт немец, проповедующий примерно те же принципы в футболе.
      За наших
      За наших
      29 марта в 10:16
      Как игрока помню такого,видел его игру,довольно неплохо играл в полузащите..Как тренера - не знаю совсем..Надеюсь тоже приличного уровня))
      Gahi
      Gahi
      29 марта в 10:12
      Вот тебе и финт, Спартак возглавит Торстен Финк. Удачи
      старина
      старина
      29 марта в 10:05
      Помню такого..Выступал немного за Дортмунд,правда в основном в дубле.Потом уехал куда то лигой ниже.В Баварии тоже отметился в конце 90-х
      Трезвый повар
      Трезвый повар
      29 марта в 10:01
      Как говорил капитан Флинт "Через час вы будете смеяться по-иному. А те из вас, кто останется в живых, позавидуют мертвым"
      Что-то подобное может когда-нибудь скажет и Финк в адрес соперников Спартака. Если конечно новость о его назначении не окажется фейком
      Vladimir808
      Vladimir808
      29 марта в 09:54
      Это чтобы сбить со следа и запутать Зенит.)
      На самом деле Федун хочет пригласить Лёва. И задать серьёзную трёпку нашим топам.)))
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