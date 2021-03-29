Торстен Финк возглавит «Спартак» после ухода Тедеско

Источник сообщает, что немецкий тренер Торстен Финк должен возглавить «Спартак» после ухода Доменико Тедеско.
53-летний специалист ранее работал в «Базеле», «Гамбурге», «Грассхоппере» и «Виссел Кобе».
Напомним, в конце 2020 года Тедеско заявил, что покинет «Спартак» по окончании сезона-2020/21.
Хотя бы из 10-15-ти тренеров которых Федун уволит в ближайшие лет 8...
Ведь наверняка списки составлены.....
Хотя бы из 10-15-ти тренеров которых Федун уволит в ближайшие лет 8...
Ведь наверняка списки составлены.....
Финка нам уже сватали, и не раз - очередные игрища агентов.
Нобель вон про Де Дзерби упоминает, тоже уши агентов торчат!
Финка нам уже сватали, и не раз - очередные игрища агентов.
Нобель вон про Де Дзерби упоминает, тоже уши агентов торчат!
Что-то подобное может когда-нибудь скажет и Финк в адрес соперников Спартака. Если конечно новость о его назначении не окажется фейком
Что-то подобное может когда-нибудь скажет и Финк в адрес соперников Спартака. Если конечно новость о его назначении не окажется фейком
На самом деле Федун хочет пригласить Лёва. И задать серьёзную трёпку нашим топам.)))
На самом деле Федун хочет пригласить Лёва. И задать серьёзную трёпку нашим топам.)))