Бывший тренер «Интера» может возглавить «Спартак»

Новым наставником «Спартака» может стать испанский специалист Рафаэль Бенитес.
Сообщается, что тренер входит в шорт-лист претендентов на данный пост. В своей карьере Бенитес успел потренировать «Реал», «Ливерпуль», «Интер», «Ньюкасл», «Валенсию» и ряд других команд.
Нынешний рулевой «красно-белых» Доменико Тедеско ранее заявил, что уйдет из клуба этим летом.
Вообще, Рафа больше известен как тренер Ливерпуля, наверное, не?
Вообще, Рафа больше известен как тренер Ливерпуля, наверное, не?
Думаю, знает. В 1991 году он был тренером молодёжки Реала и уж по любому хотя бы слышал как Спартак выкинул мадридский Реал из КЧ на Бернабеу.
Думаю, знает. В 1991 году он был тренером молодёжки Реала и уж по любому хотя бы слышал как Спартак выкинул мадридский Реал из КЧ на Бернабеу.
Не вперврй
Не вперврй