Бывший тренер «Интера» может возглавить «Спартак»

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26 марта 2021, 00:33

Новым наставником «Спартака» может стать испанский специалист .

Сообщается, что тренер входит в шорт-лист претендентов на данный пост. В своей карьере Бенитес успел потренировать «Реал», «Ливерпуль», «Интер», «Ньюкасл», «Валенсию» и ряд других команд.

Нынешний рулевой «красно-белых» Доменико Тедеско ранее заявил, что уйдет из клуба этим летом.