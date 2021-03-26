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Бывший тренер «Интера» может возглавить «Спартак»

26 марта 2021, 00:33

Новым наставником «Спартака» может стать испанский специалист Рафаэль Бенитес.

Сообщается, что тренер входит в шорт-лист претендентов на данный пост. В своей карьере Бенитес успел потренировать «Реал», «Ливерпуль», «Интер», «Ньюкасл», «Валенсию» и ряд других команд.

Нынешний рулевой «красно-белых» Доменико Тедеско ранее заявил, что уйдет из клуба этим летом.

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Все комментарии
David Young
David Young ответ ВИТАЛИЙ ВЯТКИН (раскрыть)
02 апреля в 09:34
Интересное мнение. Думаю, Тедеско в любой случае уйдёт, вопрос только когда. Хотя может так и продолжаться, то есть неуверенность Тедеско и Спартака Москвы насчёт дальнейшего сотрудничества.
ВИТАЛИЙ ВЯТКИН
ВИТАЛИЙ ВЯТКИН
01 апреля в 21:31, ред.
думаю что Тедеско должен уйти хотя он будет ориентироваться на то как Спартак закончит а закончить он может не так радужно как это представляется и вообще последние победные игры были одержаны без присутствия Тедеско у кромки поля быть может он своей энергией негативно влияет на команду?
mortid
mortid
27 марта в 12:59
Один испанец уехал из Спартака с "титулом" тренеришка. Бэнитес в курсе, что и ему могут титул дать?
mortid
mortid ответ oFANATo (раскрыть)
27 марта в 12:56
В руках у преданного болельщика киевского Динамо.
Naherger
Naherger
26 марта в 20:43
Заголовки...
Вообще, Рафа больше известен как тренер Ливерпуля, наверное, не?
DEIVID_33
DEIVID_33
26 марта в 19:04
Тарасовские мечты

Думаю, знает. В 1991 году он был тренером молодёжки Реала и уж по любому хотя бы слышал как Спартак выкинул мадридский Реал из КЧ на Бернабеу.
oFANATo
oFANATo
26 марта в 13:50
Что-то мутное в спартаке происходит, такое ощущение что клуб в руках у вредителей.
galem72
galem72
26 марта в 11:14
Источник более, чем утиный. Да и зачем Рафе рпл? После кетая он к нам только за длинным скрепным рублём без мотивации.
Тарасовские мечты
Тарасовские мечты
26 марта в 09:00
    ermak6848
    ermak6848
    26 марта в 08:50
    Своих не тренеров - значит приглашаем вряг...
    Не вперврй
    antant1
    antant1
    26 марта в 04:47
    Зачем ему РПЛ......летят утки...летят
    Сантус
    Сантус
    26 марта в 02:42
    Беня стучит копытом в АПЛ.Не в жисть не поверю что он ломанётся с головой в трясину РПЛ.Тут весело и скандально,но Беня жаждет трофеев и признания.
    Ironigor
    Ironigor ответ Q-J-G (раскрыть)
    26 марта в 01:03
    Зато Спартачам приятно !!!☝😜
    Q-J-G
    Q-J-G ответ Ironigor (раскрыть)
    26 марта в 01:00
    Бенитес -"Спартак", маловероятно.
    Ironigor
    Ironigor
    26 марта в 00:43, ред.
    Неожиданно, очень здорово, если это было бы правдой !!!
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