Форвард «Ренна» заявил, что его дриблинг лучше, чем у Неймара и Мбаппе

Нападающий «Ренна» считает, что он является одним из лучших дриблеров Лиги 1.

Когда я был маленьким, мне часто говорили, что я слишком увлекаюсь дриблингом. Мне говорили не делать этого, но я продолжал. Это один из советов, который я даю молодым дриблерам: продолжайте идти в обводку, даже если вы не сможете сразу забить гол. Во многом это зависит от того, насколько вы уверены в себе.

Когда я иду в дриблинг, я знаю, что смогу обвести большое количество соперников. Недавно я видел статистику. Я являюсь лучшим дриблером в Лиге 1. Неплохо быть лучшим по данному показателю в чемпионате, где играют Неймар и Мбаппе, правда?