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Форвард «Ренна» заявил, что его дриблинг лучше, чем у Неймара и Мбаппе

28 марта 2021, 17:34

Нападающий «Ренна» Жереми Доку считает, что он является одним из лучших дриблеров Лиги 1.

Когда я был маленьким, мне часто говорили, что я слишком увлекаюсь дриблингом. Мне говорили не делать этого, но я продолжал. Это один из советов, который я даю молодым дриблерам: продолжайте идти в обводку, даже если вы не сможете сразу забить гол. Во многом это зависит от того, насколько вы уверены в себе.

Когда я иду в дриблинг, я знаю, что смогу обвести большое количество соперников. Недавно я видел статистику. Я являюсь лучшим дриблером в Лиге 1. Неплохо быть лучшим по данному показателю в чемпионате, где играют Неймар и Мбаппе, правда?

Напомним, что 18-летний Доку перешёл в «Ренн» из «Андерлехта» в октябре прошлого года за 26 млн евро.

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Все комментарии
David Young
David Young ответ Эмирлан Жаныкулов (раскрыть)
30 марта в 14:06
Перспективный и очень молодой футболист Ренна.
Эмирлан Жаныкулов
Эмирлан Жаныкулов
29 марта в 17:03
Кто он вообще?
112910415
112910415
29 марта в 06:52
работай ... забивать, кстати, тоже надо бы !
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
28 марта в 20:21
Очень скромный парень.
УЕСКА
УЕСКА
28 марта в 19:22
Да только что толку от твоего дриблинга если ты нападающий забил всего 1 гол за 24 матча?
КЭТиК
КЭТиК
28 марта в 18:25
Сам себя не похвалишь - другие не увидят.
Иван Тасминский
Иван Тасминский
28 марта в 18:16
Хз, всё правильно сказал, как по мне. Со статистикой сложно поспорить
asraeil
asraeil
28 марта в 18:14
Ну заява конечно серьезная.... нужно доказывать....
sv_1969
sv_1969
28 марта в 17:56
От скромности не умрёт
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
28 марта в 17:46
Имеет право на мнение...
Q-J-G
Q-J-G
28 марта в 17:45
Читая комментарий Жереми Доку, понимаешь, что "скромность" главная, отличительная черта характера этого лучшего дриблера Лиги 1, с его же слов...

А по поводу статистики, на которую он ссылается, то статистика в "таком случае", это довольно всё относительно...
ЮЗИК
ЮЗИК
28 марта в 17:38
Пусть теперь доказывает
Q-J-G
Q-J-G
28 марта в 17:37
Не "владельцу" дриблинга "судить" о своём дриблинге....
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