Дефо: «Если Кейн хочет выигрывать трофеи, он должен уйти из „Тоттенхэма“»

Бывший нападающий «Тоттенхэма» считает, что должен найти себе новый клуб.

Если Кейн хочет выигрывать трофеи, он должен уйти из «Тоттенхэма». Я не думаю, что ему будет легко это сделать, и он, возможно, захочет стать лучшим бомбардиром в истории клуба и посмотреть, к чему это приведет. Может быть, у него получится выиграть несколько трофеев с «Тоттенхэмом», но если он жаждет большего, ему нужно найти себе новую команду.