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Дефо: «Если Кейн хочет выигрывать трофеи, он должен уйти из „Тоттенхэма“»

28 марта 2021, 17:16

Бывший нападающий «Тоттенхэма» Джермейн Дефо считает, что Харри Кейн должен найти себе новый клуб.

Если Кейн хочет выигрывать трофеи, он должен уйти из «Тоттенхэма». Я не думаю, что ему будет легко это сделать, и он, возможно, захочет стать лучшим бомбардиром в истории клуба и посмотреть, к чему это приведет. Может быть, у него получится выиграть несколько трофеев с «Тоттенхэмом», но если он жаждет большего, ему нужно найти себе новую команду.

Ранее Кейн заявил, что не уверен в своём будущем в составе «шпор».

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Все комментарии
112910415
112910415
29 марта в 06:47
осталось понять, куда именно надо уйти
lobsterdam
lobsterdam
28 марта в 21:15
Дефо знает, что говорит: вот ушел он из ТТХ в Сандерленд и теперь играет в ЧШ и счастлив! Хороший совет!
DXTK
DXTK ответ Федор Паршунин (раскрыть)
28 марта в 21:00
че все про сезон чемпионства лестера говорите, если кто и облажался тогда по полной то это арсенал венгера, который как раз за летером гнался в турнирной таблице апл почти весь сезон, единственные кто в апл их обыграл два раза, при этом второй раз 14 февраля находясь на втором месте сократив дистанцию до 5 очков, когда лисы остались в меньшенстве выигрывая по ходу 0-1, но в итоге канониры выиграли 2-1, а уже по середине зимы перед весной тоттенхм вышел на второе место и начал догонять, конец февраля начало марта........

но почему в дырявой памяти многих отложилось будто это Тоттенхэм не смог догнать а не Арсенал, который как раз и занял 2 место из-за потери очков шпорами на финише, после игрыпо середине апреля 1-1 с ВБА, когда удалили Делли Алли на пять матчей, знаковой стала ничья с челси 2-2 утратив окончательно шансы, и проигрыша в 38 туре от ньюкасла 1-5.........

Тоттенхэм в 16 году ни на что не претендовал, по сути Почеттино только строил команду, нащупал их игру, они впервые так высоко взобрались заняв призовые места попав в ЛЧ....
ЮЗИК
ЮЗИК
28 марта в 17:50
Кейн давно там засиделся, давно пора менять клуб
Федор Паршунин
Федор Паршунин
28 марта в 17:35
Возможность выиграть трофей "второго плана" типа Кубка Англии или Кубка Лиги Кейна вряд ли прельщает. "Тоттенхэм" имел возможность выиграть АПЛ, когда все фавориты дружно провалились, но тогда чемпионом стал "Лестер". Выход в финал Лиги Чемпионов вместе с "Ливерпулем" также заветного трофея не принес. На текущий момент у "Шпор" нет перспектив завоевать что-нибудь действительно серьезное. Кейн является желанным трансфером для многих топ-клубов Европы, но помешать переходу может высокий ценник, который выставит руководство "Тоттенхэма"
Q-J-G
Q-J-G
28 марта в 17:34
Да, "Тоттенхэм" не лучшая команда для того, чтобы выигрывать трофеи...
Но всё "течёт" всё меняется, возможно, вскоре и "шпоры" выиграют престижные футбольные трофеи.
Djebrael
Djebrael
28 марта в 17:30
Дааа....Харри Кейн прошёл сложный футбольный путь к признанию....неизвестно как бы сложилась карьера Гарри в шпорах, если бы не отставка Андре Вилаша-Боаша и приход Тима Шервуда ( Тим поверив в воспитанника Шпор начал подпускать игрока к основе и Кейн в долгу не остался) ....но по-настоящему «Ураганом» (на англ. Hurricane созвучно с Harry Kane) Кейн стал под руководством Маурисио Почеттино ( Аргентинец доверился молодому таланту и в сезоне 14/15 Кейн стал основным «оружием» шпор)....в 2017 календарном году Кейн стал лучшим бомбардиром Европы, опередив Месси и Роналду.... я лично обожаю Кейна за эту олдскульность во всех проявлениях как на поле, как и за его пределами.... хочется верить, что он действительно станет настоящей легендой не только Тоттенхэма, но и АПЛ, в целом....да, жажда титулов всегда манит футболистов в Реалы и Манчестеры, но разве за титулы мы любим футболистов, и разве за титулы раньше футболисты любили футбол?.... наверное, я вместе с Кейном "не из этой эпохи"..... удачи тебе Кейн!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ДАША Д
ДАША Д
28 марта в 17:26
Кейну и в Тоттенхэме хорошо.
beefs
beefs
28 марта в 17:20
дело то в том, что таких команд не много, а там составы уже сформированы...
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