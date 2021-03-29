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Агент Хвичи: «Рано или поздно он уедет из чемпионата России»

29 марта 2021, 15:20

Агент полузащитника «Рубина» Хвичи Кварацхелии рассказал о будущем своего клиента.

На Хвичу официально «Севилья» пока не выходила, он игрок «Рубина». Но понятно, что он рано или поздно уедет из чемпионата России. Но для этого должно быть серьезное предложение. Пока мы подождем, нам некуда торопиться. В «Рубине» его все устраивает, он развивается и прогрессирует.

Гол испанцам? Гол как гол, но это очень хорошо. Для него это большой стимул, не каждый день забиваешь испанцам. Но он быстро забудет этот гол и будет дальше упорно работать, чтобы стать еще более классным футболистом.

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Остапчук 67
Остапчук 67
29 марта в 16:37
Это и без тебя понятно.
КЭТиК
КЭТиК
29 марта в 16:10
Агенту лишь бы перепродать.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
29 марта в 15:40
Главное не затягивать...с отъездом...
Игрок неординарный...в 20 лет..
Правильный выбор команды...работоспособность и талант должны в итоге воплотиться в неплохую карьеру...
Удачи парню...в топ-5..
1bear
1bear
29 марта в 15:23
...да,главное для Рубина не продешевить
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