ГлавнаяНовости

Колыванов: «У Франции не было никакого игрового преимущества»

29 марта 2021, 14:02
Россия (до 21)Логотип футбольный клуб Россия (до 21)0 : 2Логотип футбольный клуб Франция (до 21)Франция (до 21)Матч завершен

Экс-наставник «Уфы» Игорь Колыванов отреагировал на поражение молодёжной сборной России от команды Франции.

Мы играли неплохо, но пенальти себе сами привезли. Против французов очень сложно отыгрываться, два гола — слишком много по такой игре. У Франции не было никакого игрового преимущества. Игра была абсолютно равная. Если бы Захарян забил на первых минутах, всё бы по-другому сложилось. В дальнейшем соперники очень уверенно оборонялись, закрывали все зоны, поэтому было сложно.

Что касается двух пенальти после ошибок Маслова, то такое случается, жалко парня. Про это слишком много говорят. Мальчика надо поддержать, он сам, наверное, сильно переживает.

Все новости
Червиченко: «Маслова нужно поддержать, хотя поржать чуть-чуть можно»
Сегодня, 11:48 Комментарии5
«Химки» в конце апреля проведут переговоры по поводу Мирзова и Идову
Сегодня, 11:35 Комментарии3
Еркин рассказал, почему отказался от полиграфа
Сегодня, 11:21 Комментарии3
Семак заявил, что спокойно относится к разговорам об отставке
Сегодня, 10:30 Комментарии8
Минспорт разберется в ситуации со смертью игрока «Знамени труда»
Сегодня, 09:59
Семак: «От побед нельзя устать»
Сегодня, 09:33 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
альсато
альсато
29 марта в 14:58
ПРЕИМУЩЕСТВО-это счет на ТАБ-ЛЕ!)))))
beefs
beefs
29 марта в 14:25
как же мы привыкли сглаживать все углы, а результат говорит о другом, вобщем как всегда достойно проиграли...
Leha-ha50
Leha-ha50
29 марта в 14:23
После двух забитых голов, французы играли очень спокойно, достаточно дисциплинированно , не дали по сути нашим ничего создать . Наши же играли очень прямолинейно , много было обыкновенной суеты, комбинационная игра отсутствовала напрочь. Так что счет вполне закономерен. Ну а если бы Захарян забил ......но ведь не забил. Если бы - не считается.
Жаль , но французы были лучше - определенно.
Всем здоровья.
Ironigor
Ironigor
29 марта в 14:15, ред.
Было , не было, а счёт на табло !!! И это волшебное слово, - Если ... !!!
drug01
drug01
29 марта в 14:12
Счёт по игре
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100