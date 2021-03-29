Колыванов: «У Франции не было никакого игрового преимущества»

Экс-наставник «Уфы» отреагировал на поражение молодёжной сборной России от команды Франции.

Мы играли неплохо, но пенальти себе сами привезли. Против французов очень сложно отыгрываться, два гола — слишком много по такой игре. У Франции не было никакого игрового преимущества. Игра была абсолютно равная. Если бы Захарян забил на первых минутах, всё бы по-другому сложилось. В дальнейшем соперники очень уверенно оборонялись, закрывали все зоны, поэтому было сложно.

Что касается двух пенальти после ошибок Маслова, то такое случается, жалко парня. Про это слишком много говорят. Мальчика надо поддержать, он сам, наверное, сильно переживает.