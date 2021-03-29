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В «Рубине» заявили, что не собираются продавать Хвичу

29 марта 2021, 12:37

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов заявил, что казанский клуб не собирается продавать полузащитника Хвичу Кварацхелию.

Выросла ли его цена после гола за сборную? Я не знаю, если честно. Я не отслеживаю трансферную цену. Для меня Хвича — это твердый игрок основы. Я очень за него рад. Мне нравится, как продвигается его карьера. А для чего должна цена вырасти? У меня же не стоит задача продать его. Моя задача — оставить его в «Рубине» и сделать так, чтобы он играл как можно дольше у меня.

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Все комментарии
andrefino13
andrefino13
30 марта в 12:49
Вспоминаю слезы Семина, когда речь идёт о Хвиче....
stanichnik
stanichnik
29 марта в 14:43
А почему не учитывается интересы самого игрока , если в контракте прописаны отступные, подкреплённые желанием футболиста играть в более престижном чемпионате или ТОП-клубе?
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
29 марта в 13:15
Действительно Самородок. Главное , что бы без серьезных травм.
Leha-ha50
Leha-ha50
29 марта в 12:58, ред.
Хвича - это самородок, каких в нашем чемпионате минимум. Летом Рубин наверняка завалят предложениями на предмет покупки, А вот продаст его Рубин или нет , узнаем по окончании летнего ТО. Если же Слуцкому удастся сохранить нынешний состав, да и еще усилиться, то Рубин может стать еще более грозной силой и вполне может побороться за ЕК, хотя и в этом сезоне шанс туда попасть есть.
Вот только бывают такие предложения , от которых невозможно отказаться. Так что лучше наперед не загадывать. Подождем до дета , тогда все и узнаем.
Всем здоровья.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
29 марта в 12:40
Продадут кто играть будет?!
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