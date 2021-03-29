В «Рубине» заявили, что не собираются продавать Хвичу

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов заявил, что казанский клуб не собирается продавать полузащитника .

Выросла ли его цена после гола за сборную? Я не знаю, если честно. Я не отслеживаю трансферную цену. Для меня Хвича — это твердый игрок основы. Я очень за него рад. Мне нравится, как продвигается его карьера. А для чего должна цена вырасти? У меня же не стоит задача продать его. Моя задача — оставить его в «Рубине» и сделать так, чтобы он играл как можно дольше у меня.