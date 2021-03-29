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Черчесов рассказал о состоянии Головина, Ионова и Оздоева

29 марта 2021, 15:16

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о состоянии игроков своей команды.

Каково состояние Головина, Оздоева и Ионова? Все эти три футболиста сегодня были на поле. У нас была тренировка тактического плана, все они присутствовали. Сегодня медицина даст мне заключение, и от этого мы будем исходить. Что касается Оздоева, мы его действительно не брали на Мальту, оставили с физиотерапевтом, который его готовил. Думаю, это было правильное решение. Игрой со Словенией мы довольны. Понятно, бывают нюансы, которые мы на теории сегодня подправим. А так состояние у него хорошее. Ждем от медицинского штаба зеленый свет.

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Байкал-38.
Байкал-38.
29 марта в 15:27
Всем здоровья, Ионову не место в сборной.
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