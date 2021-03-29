Черчесов рассказал о состоянии Головина, Ионова и Оздоева

Главный тренер сборной России рассказал о состоянии игроков своей команды.

Каково состояние Головина, Оздоева и Ионова? Все эти три футболиста сегодня были на поле. У нас была тренировка тактического плана, все они присутствовали. Сегодня медицина даст мне заключение, и от этого мы будем исходить. Что касается Оздоева, мы его действительно не брали на Мальту, оставили с физиотерапевтом, который его готовил. Думаю, это было правильное решение. Игрой со Словенией мы довольны. Понятно, бывают нюансы, которые мы на теории сегодня подправим. А так состояние у него хорошее. Ждем от медицинского штаба зеленый свет.