Черчесов: «То, как сыграла Словакия, на нас не влияет»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал предстоящий матч 3-го тура квалификации ЧМ-2022 против команды Словакии.
После игры со Словенией мы провели восстановительную тренировку. Сегодня тренировка была тактического плана. После каждой игры мы ждем заключение медицинского штаба, потому что бывают иногда повреждения и микротравмы. Сегодня получим заключение и уже от него будем исходить.
Словакия сыграла два матча вничью? Мы, прежде всего, смотрим на сильные и слабые стороны команды. Результат в этих двух матчах мог бы быть другим.
Перед каждой игрой на международном уровне есть давление. Для меня главное — знать свою команду. А то, как сыграл соперник, на нас не влияет.
В общем, поменьше "стандартов" у ворот сборной России! Победы сборной России в игре со сборной Словакии!
В общем, поменьше "стандартов" у ворот сборной России! Победы сборной России в игре со сборной Словакии!