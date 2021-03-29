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Черчесов: «То, как сыграла Словакия, на нас не влияет»

29 марта 2021, 15:12
СловакияЛоготип футбольный клуб Словакия2 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал предстоящий матч 3-го тура квалификации ЧМ-2022 против команды Словакии.

После игры со Словенией мы провели восстановительную тренировку. Сегодня тренировка была тактического плана. После каждой игры мы ждем заключение медицинского штаба, потому что бывают иногда повреждения и микротравмы. Сегодня получим заключение и уже от него будем исходить.

Словакия сыграла два матча вничью? Мы, прежде всего, смотрим на сильные и слабые стороны команды. Результат в этих двух матчах мог бы быть другим.

Перед каждой игрой на международном уровне есть давление. Для меня главное — знать свою команду. А то, как сыграл соперник, на нас не влияет.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
29 марта в 16:18
Важно теперь как сами сыграете
mihaluch
mihaluch
29 марта в 15:43
Словакия слабей надо добивать.
Caniggia
Caniggia
29 марта в 15:29
Будет стыдно, если Кипр и Мальта у Словакии очки отобрали, а Россия не сможет!
Q-J-G
Q-J-G
29 марта в 15:24
Сильная сторона сборной Словакии, это стандарты... Если сборная России не пропустит со стандартов. Штрафные, вблизи штрафной площадки, угловые, то хороший результат для сборной России будет обеспечен. Только есть одно но... Слабая сторона сборной России, это стандарты, команда легко пропускает от команд, которые хорошо используют стандарты...

В общем, поменьше "стандартов" у ворот сборной России! Победы сборной России в игре со сборной Словакии!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
29 марта в 15:21
Словаки злые им терять нечего. Могут и навалять...
drug01
drug01
29 марта в 15:14
Надо играть самим
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