Мостовой: «Хочу отблагодарить национальную команду за доверие голами»

Полузащитник сборной России Андрей Мостовой высказался о своем выступлении в национальной команде в матчах отборочного цикла ЧМ-2022.
Почему меня вызывают в сборную России? Не знаю. Если вызывают, значит, есть какие-то качества, это нужно у Станислава Саламовича спросить. Хочу отблагодарить национальную команду за доверие голами и хорошей игрой.
Напомним, что 30 марта сборная России сыграет против команды Словакии.
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Как в знаменитом фильме:"...Хотите что-нибудь сказать? Да нет, не умею. Я лучше в бою скажу!"
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Как в знаменитом фильме:"...Хотите что-нибудь сказать? Да нет, не умею. Я лучше в бою скажу!"