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Мостовой: «Хочу отблагодарить национальную команду за доверие голами»

29 марта 2021, 13:25

Полузащитник сборной России Андрей Мостовой высказался о своем выступлении в национальной команде в матчах отборочного цикла ЧМ-2022.

Почему меня вызывают в сборную России? Не знаю. Если вызывают, значит, есть какие-то качества, это нужно у Станислава Саламовича спросить. Хочу отблагодарить национальную команду за доверие голами и хорошей игрой.

Напомним, что 30 марта сборная России сыграет против команды Словакии.

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Все комментарии
cska1948
cska1948
29 марта в 18:47
..."Хочу отблагодарить национальную команду за доверие голами и хорошей игрой."
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Как в знаменитом фильме:"...Хотите что-нибудь сказать? Да нет, не умею. Я лучше в бою скажу!"
DEIVID_22
DEIVID_22
29 марта в 14:30
Какого ... скамеечник Зенита вообще вызывается в сборную?
ЮЗИК
ЮЗИК
29 марта в 14:10
Надо забивать, пока соперники дают развернуться
sv_1969
sv_1969
29 марта в 13:56
Будем рады
David Young
David Young ответ Q-J-G (комментарий удален) (раскрыть)
29 марта в 13:33
Здравствуйте. Матч был убран из линии Конкурса Прогнозов.
Leha-ha50
Leha-ha50
29 марта в 13:32, ред.
Лишь бы не в свои ворота благодарил.
КЭТиК
КЭТиК
29 марта в 13:29
Со словаками забить ему вряд ли получится.
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