Мостовой: «Хочу отблагодарить национальную команду за доверие голами»

Полузащитник сборной России высказался о своем выступлении в национальной команде в матчах отборочного цикла ЧМ -2022.

Почему меня вызывают в сборную России? Не знаю. Если вызывают, значит, есть какие-то качества, это нужно у Станислава Саламовича спросить. Хочу отблагодарить национальную команду за доверие голами и хорошей игрой.