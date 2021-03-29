Сычев: «Думаю, что Дзюба способен побить рекорд Блохина»

Бывший российский футболист считает, что капитан сборной России способен побить рекорд Олега Блохина по количеству забитых мячей за отечественную команду.

Блохин является лучшим бомбардиром в истории советской сборной с 42 голами. В активе Дзюбы 29 мячей в 49 матчах, рекордсменом сборной России является Александр Кержаков (30 голов).

Сейчас у нас другая страна, но я думаю, что Дзюба способен побить рекорд Блохина. Если Дзюба пару-тройку лет продержится на таком же высоком уровне, выступая за сборную, то он способен побить рекорд, конечно. Но сделать будет это непросто.

Кто-то из молодых способен догнать Дзюбу? Может быть, кто-то из молодых игроков, которые выступают на молодежном чемпионате Европы, начнет забивать за основную сборную, прибавит в мастерстве. Конечно, сразу приходит на ум Арсен Захарян, дальше все будет зависеть от него, перспективы великолепные у него, главными задачами являются закрепление в «молодежке» и потом шагнуть в основную сборную, и Федя Чалов тоже бомбардир в самом ярком проявлении. Мне кажется, что все возможно, главное, чтобы ребята стремились наверх и прогрессировали.