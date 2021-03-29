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Сычев: «Думаю, что Дзюба способен побить рекорд Блохина»

29 марта 2021, 15:09

Бывший российский футболист Дмитрий Сычев считает, что капитан сборной России Артем Дзюба способен побить рекорд Олега Блохина по количеству забитых мячей за отечественную команду.

Блохин является лучшим бомбардиром в истории советской сборной с 42 голами. В активе Дзюбы 29 мячей в 49 матчах, рекордсменом сборной России является Александр Кержаков (30 голов).

Сейчас у нас другая страна, но я думаю, что Дзюба способен побить рекорд Блохина. Если Дзюба пару-тройку лет продержится на таком же высоком уровне, выступая за сборную, то он способен побить рекорд, конечно. Но сделать будет это непросто.

Кто-то из молодых способен догнать Дзюбу? Может быть, кто-то из молодых игроков, которые выступают на молодежном чемпионате Европы, начнет забивать за основную сборную, прибавит в мастерстве. Конечно, сразу приходит на ум Арсен Захарян, дальше все будет зависеть от него, перспективы великолепные у него, главными задачами являются закрепление в «молодежке» и потом шагнуть в основную сборную, и Федя Чалов тоже бомбардир в самом ярком проявлении. Мне кажется, что все возможно, главное, чтобы ребята стремились наверх и прогрессировали.

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Все комментарии
Аксинья
Аксинья
29 марта в 16:59
Побьет если свою силушку будет отдавать футболу, а не Мариям и Евдокиям...
Василий 50
Василий 50
29 марта в 16:41
Нашли тему для разговора.
kella
kella ответ d_fincher (раскрыть)
29 марта в 16:31
Гораздо ниже!
Caniggia
Caniggia
29 марта в 15:25
Дзюба будет играть до тех пор в сборной, пока не погонят лысого.
альсато
альсато
29 марта в 15:22
Конечно побьет, если будем бить в Дзюбу)))))
d_fincher
d_fincher
29 марта в 15:13
Акинфеев побил рекорды Яшина, Дзюба побьет рекорды Блохина... но почему такое странное чувство, что и тот, и другой - просто ниже уровнем?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
29 марта в 15:09
Вот это вряд ли...
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