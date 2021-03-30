«Ожидаю победы нашей сборной». Хохлов — о матче со Словакией

Бывший тренер «Динамо» порассуждал о предстоящем матче сборной России в 3-м туре отборочного турнира ЧМ -2022 с национальной командой Словакии.

Ожидаю победы нашей сборной. Можем ли мы проиграть Словакии, которая играет вничью с Кипром и Мальтой? Надеюсь, что этого не произойдёт и мы добьёмся положительного результата.

Что касается выбора стартового состава, то можно попробовать выпустить Головина и Миранчука вместе. Главное — убедиться, что все физически будут готовы к матчу. У того же Головина, например, было повреждение в игре со Словенией. Последнее слово всегда остаётся за тренерским штабом. Выбор состава зависит от того, что они хотят увидеть на поле.