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«Ожидаю победы нашей сборной». Хохлов — о матче со Словакией

30 марта 2021, 20:36
СловакияЛоготип футбольный клуб Словакия2 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов порассуждал о предстоящем матче сборной России в 3-м туре отборочного турнира ЧМ-2022 с национальной командой Словакии.

Ожидаю победы нашей сборной. Можем ли мы проиграть Словакии, которая играет вничью с Кипром и Мальтой? Надеюсь, что этого не произойдёт и мы добьёмся положительного результата.

Что касается выбора стартового состава, то можно попробовать выпустить Головина и Миранчука вместе. Главное — убедиться, что все физически будут готовы к матчу. У того же Головина, например, было повреждение в игре со Словенией. Последнее слово всегда остаётся за тренерским штабом. Выбор состава зависит от того, что они хотят увидеть на поле.

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Все комментарии
galem72
galem72
31 марта в 10:37
"...ожидаю победы нашей сборной..."

Ваши ожидания — это ваши проблемы. ))
112910415
112910415
31 марта в 06:15
вот напрасно ожидал
STVA 1
STVA 1
30 марта в 21:12
Скоро все узнаем
Caniggia
Caniggia
30 марта в 21:06
Что-то уже тревожно становится за результат. Словакия, вон, выстояла против самого Кипра, который только что вынес Словению! Ой, не к добру всё это!
drug01
drug01
30 марта в 20:56
Ждем только победы
izrafel
izrafel
30 марта в 20:49
Главное чтобы не переоценили свои силы....
ДСА
ДСА
30 марта в 20:47
В нашей группе возможно всё.
shlomo
shlomo
30 марта в 20:44
Ну очень очень этого хочется...УДАЧИ!!!
RamonCSKA
RamonCSKA
30 марта в 20:43
Ну такую словакию пропускающую от кипра и мальты 2 мяча обязаны выносить крупно, тем более гамшика не будет, организация игры будет хромать
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