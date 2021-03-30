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Отец Рамоса: «Серхио однозначно хочет остаться в „Реале“»

30 марта 2021, 20:50

Хосе Мария Рамос, отец защитника «Реала» Серхио Рамоса, высказался о ситуации с продлением контракта игрока.

Беспокоится ли Серхио? Нет, вообще нет. Спокоен, как и всегда. Он однозначно хочет остаться в «Реале».

В какой команде я бы хотел его видеть? Семья тут мало что решает. Мы совершенно спокойны, всему свое время.

Контракт Рамоса с «Реалом» истекает летом этого года.

Ранее сообщалось, что МЮ и ПСЖ не готовы платить Рамосу зарплату, которую он получает в «Реале».

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Все комментарии
NOVA
NOVA
31 марта в 00:48, ред.
да дайте Сереге контракт по схеме 1+1 с сохранением зп и все будут довольны!!
goalaktika
goalaktika
30 марта в 21:51
Рамос Мадридист до мозга и костей.
Возможно и может уйти сейчас,.. возможно. Но обязательно вернётся
Ironigor
Ironigor
30 марта в 21:27
Вообще эти утки ,про то что Рамос куда то переходит, надо сбивать рогаткой на взлёте !!!
Всем Добра !!! А охотникам быть готовым !!!
Brooklyn888
Brooklyn888
30 марта в 21:11
Останется !
КЭТиК
КЭТиК
30 марта в 21:09
И зарплату тоже хочет сохранить.
Djebrael
Djebrael
30 марта в 20:51
Ну тогда нужно всем садится за стол переговоров...
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