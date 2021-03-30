Отец Рамоса: «Серхио однозначно хочет остаться в „Реале“»

Хосе Мария Рамос, отец защитника «Реала» Серхио Рамоса, высказался о ситуации с продлением контракта игрока.
Беспокоится ли Серхио? Нет, вообще нет. Спокоен, как и всегда. Он однозначно хочет остаться в «Реале».
В какой команде я бы хотел его видеть? Семья тут мало что решает. Мы совершенно спокойны, всему свое время.
Контракт Рамоса с «Реалом» истекает летом этого года.
Ранее сообщалось, что МЮ и ПСЖ не готовы платить Рамосу зарплату, которую он получает в «Реале».
Возможно и может уйти сейчас,.. возможно. Но обязательно вернётся
Возможно и может уйти сейчас,.. возможно. Но обязательно вернётся
Всем Добра !!! А охотникам быть готовым !!!
Всем Добра !!! А охотникам быть готовым !!!