Агент Кьеллини: «Нет никаких намеков, что Джорджо завершит карьеру»

Агент капитана «Ювентуса» рассказал о будущем игрока.

На сегодняшний день нет никаких намеков, что Джорджо завершит карьеру. Он и Буффон в ближайшее время будут разговаривать с президентом клуба, но сегодня новостей нет.

Трудно сказать, есть ли вероятность, что Кьеллини будет выступать в другой футболке. Я думаю, что это маловероятно, но если футболист сам захочет, то почему бы и нет?

Пока никто из клуба не связывался по поводу продления контракта. Но прежде чем бросать такого игрока, я бы сперва хорошенько подумал об этом.