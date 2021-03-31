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Агент Кьеллини: «Нет никаких намеков, что Джорджо завершит карьеру»

31 марта 2021, 09:27

Агент капитана «Ювентуса» Джорджо Кьеллини рассказал о будущем игрока.

На сегодняшний день нет никаких намеков, что Джорджо завершит карьеру. Он и Буффон в ближайшее время будут разговаривать с президентом клуба, но сегодня новостей нет.

Трудно сказать, есть ли вероятность, что Кьеллини будет выступать в другой футболке. Я думаю, что это маловероятно, но если футболист сам захочет, то почему бы и нет?

Пока никто из клуба не связывался по поводу продления контракта. Но прежде чем бросать такого игрока, я бы сперва хорошенько подумал об этом.

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Все комментарии
23Beckham23
23Beckham23
31 марта в 10:23
Только если как игрок замены, потому что после этого сезона стало понятно, что с Бонуччи и Делигтом Кьеллини уже изза возраста некст сизон тягаться не сможет
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
31 марта в 09:59
Не дай бог нам ещё один год наблюдать за мучениями и потугами этого пенсионера от которого больше вреда , чем пользы! Отправьте его уже на пенсию ( которую он заслужил) и не мучайте ни его ни нас!
sv_1969
sv_1969
31 марта в 09:42
Другого и не ждали
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