Гвардиола: «Агуэро — это легенда, лучший нападающий клуба»

Главный тренер «Манчестер Сити» прокомментировал решение нападающего об уходе из команды по окончании сезона.

У нас впереди еще два месяца совместной работы. На тренировках Серхио выглядит прекрасно. Агуэро незаменим для нашей команды.

Конечно, статистически мы можем его заменить, но у него 360 матчей за «Ман Сити», он забил более 250 голов, завоевал много титулов. Это легенда, лучший нападающий клуба за многие годы. Он незаменим для наших сердец, фанатов, игроков и тренеров. Уверен, что Серхио способен еще играть на высоком уровне 3-5 лет.