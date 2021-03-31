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Гвардиола: «Агуэро — это легенда, лучший нападающий клуба»

31 марта 2021, 09:13

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал решение нападающего Серхио Агуэро об уходе из команды по окончании сезона.

У нас впереди еще два месяца совместной работы. На тренировках Серхио выглядит прекрасно. Агуэро незаменим для нашей команды.

Конечно, статистически мы можем его заменить, но у него 360 матчей за «Ман Сити», он забил более 250 голов, завоевал много титулов. Это легенда, лучший нападающий клуба за многие годы. Он незаменим для наших сердец, фанатов, игроков и тренеров. Уверен, что Серхио способен еще играть на высоком уровне 3-5 лет.

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Все комментарии
Alex12357
Alex12357
31 марта в 10:05
Ну не нужно выставлять напоказ лучше было бы высказаться-один из лучших нападающих в МС.
Djebrael
Djebrael
31 марта в 09:27
Жаль, что не удалось удержать...
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