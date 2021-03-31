Лаллана назвал причины спада «Ливерпуля» в этом сезоне

Бывший полузащитник «Ливерпуля» рассказал о причинах плохих результатов «красных» в нынешнем сезоне.

Это явно плохой сезон, ведь это ещё один сезон коронавируса. Это ещё один сезон без фанатов, а все знают, какое влияние имеют болельщики на «Энфилде». Кроме того, у «Ливерпуля» было много травм.

Конечно, это не оправдание. Я всё ещё общаюсь с игроками «Ливерпуля», и они не будут использовать это как оправдание, но я думаю, что это причина, по которой их результаты ухудшились в этом сезоне.

Я более чем уверен, что они придут в норму в следующем сезоне, когда все игроки будут здоровы, а фанаты вернутся на стадион. Однако у «Ливерпуля» ещё остались цели в этом сезоне. Я почти уверен, что они смогут финишировать в топ-4.