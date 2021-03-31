«Зенит» готов отпустить Дриусси

Руководство «Зенита» готово летом расстаться с форвардом команды Себастьяном Дриусси.
Планируется, что футболист перейдет в «Ривер Плейт» на правах аренды с обязательством выкупа контракта. Недавно Дриусси анонсировал свой уход из питерского клуба.
В текущем сезоне на счету аргентинца 11 матчей в РПЛ, 1 гол и 1 голевая передача.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1249111/driussi-sebastyan-zenit.
Смысл? Почему сразу нельзя выкупить, ведь после аренды обязательный выкуп. Может за год подешевеет сильно?
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1249111/driussi-sebastyan-zenit.
Смысл? Почему сразу нельзя выкупить, ведь после аренды обязательный выкуп. Может за год подешевеет сильно?