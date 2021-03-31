«Зенит» готов отпустить Дриусси

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31 марта 2021, 21:40

Руководство «Зенита» готово летом расстаться с форвардом команды .

Планируется, что футболист перейдет в «Ривер Плейт» на правах аренды с обязательством выкупа контракта. Недавно Дриусси анонсировал свой уход из питерского клуба.