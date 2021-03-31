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«Зенит» готов отпустить Дриусси

31 марта 2021, 21:40

Руководство «Зенита» готово летом расстаться с форвардом команды Себастьяном Дриусси.

Планируется, что футболист перейдет в «Ривер Плейт» на правах аренды с обязательством выкупа контракта. Недавно Дриусси анонсировал свой уход из питерского клуба.

В текущем сезоне на счету аргентинца 11 матчей в РПЛ, 1 гол и 1 голевая передача.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
01 апреля в 12:57
Отпускают, отпускают и никак не отпустят. Может быть отступных ждут.
112910415
112910415
01 апреля в 07:42
мечтам положено сбываться
ermak6848
ermak6848
01 апреля в 06:43
давно пора парня отпустить на вольные хлеба ...
MIvan
MIvan
01 апреля в 00:46
И Малкома на сдачу забрали бы уже...
Futurista
Futurista ответ particular (раскрыть)
31 марта в 22:19
И пару Эстудиантесов на сдачу...
RA57
RA57 ответ oFANATo (раскрыть)
31 марта в 22:11
Мыльная оперетища была с ганчаренко....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
31 марта в 21:57
".....футболист перейдет в «Ривер Плейт» на правах аренды с обязательством выкупа контракта."
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1249111/driussi-sebastyan-zenit.
Смысл? Почему сразу нельзя выкупить, ведь после аренды обязательный выкуп. Может за год подешевеет сильно?
particular
particular
31 марта в 21:56, ред.
Вояж в Питер не принёс ничего, кроме денег, на которые Дриусси, при желании, может купить Ривер Плейт целиком...
Трезвый повар
Трезвый повар
31 марта в 21:47
Лучше в Ривер Плейт чем в Сочи
oFANATo
oFANATo
31 марта в 21:45
Скоро закончится мыльная опера с Дриусси..
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
31 марта в 21:44
Еще бы не отпустил! Вот только кому он нужен?!
Vredinka_online
Vredinka_online
31 марта в 21:44
Путь домой.
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