«Ганновер» не обращался в ЦСКА относительно продления аренды Бийола

Руководитель селекционного отдела ЦСКА Андрей Мовсесьян рассказал о будущем полузащитника , который выступает за «Ганновер» на правах аренды.

Из «Ганновера» по продлению аренды Бийола никто не обращался, это лишнее. Есть условия контракта, по которому они могут получить Яку на следующий сезон. У него в контракте есть опция выкупа, опции продления аренды нет. Той части сезона, которую Яка проводит в «Ганновере», достаточно, чтобы определиться. Он проводит целостный сезон и постоянно играет в стартовом составе, проводит много времени на поле. Это то, для чего мы его и отдавали в аренду, чего ему не хватало в ЦСКА . Мы следим за Бийолом и довольны его прогрессом, качеством игры за клуб и сборную.

Рассчитывает ли на него Олич? Сейчас об этом говорить рано. Тренер пока полностью поглощен текущими делами и чемпионатом. Думаю, что в мае, по окончании сезона, будем принимать решения с тренерским штабом, в том числе по игрокам, находящимся в аренде.