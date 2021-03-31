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«Ганновер» не обращался в ЦСКА относительно продления аренды Бийола

31 марта 2021, 12:28

Руководитель селекционного отдела ЦСКА Андрей Мовсесьян рассказал о будущем полузащитника Яки Бийола, который выступает за «Ганновер» на правах аренды.

Из «Ганновера» по продлению аренды Бийола никто не обращался, это лишнее. Есть условия контракта, по которому они могут получить Яку на следующий сезон. У него в контракте есть опция выкупа, опции продления аренды нет. Той части сезона, которую Яка проводит в «Ганновере», достаточно, чтобы определиться. Он проводит целостный сезон и постоянно играет в стартовом составе, проводит много времени на поле. Это то, для чего мы его и отдавали в аренду, чего ему не хватало в ЦСКА. Мы следим за Бийолом и довольны его прогрессом, качеством игры за клуб и сборную.

Рассчитывает ли на него Олич? Сейчас об этом говорить рано. Тренер пока полностью поглощен текущими делами и чемпионатом. Думаю, что в мае, по окончании сезона, будем принимать решения с тренерским штабом, в том числе по игрокам, находящимся в аренде.

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL
31 марта в 19:46
А мне импонирует игра Яки.
RamonCSKA
RamonCSKA ответ КЭТиК (раскрыть)
31 марта в 13:31, ред.
Он опорник и довольно крупный, у нас на его месте играет обляков и он довольно мелковат , его противоборство с тчуамени выглядело избиением младенца
Опорник не та позиция чтобы определять стиль
КЭТиК
КЭТиК
31 марта в 13:16
Он просто по стилю не подходит ЦСКА.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
31 марта в 12:58
Пусть нам помогает!
Leha-ha50
Leha-ha50
31 марта в 12:57
Парень похоже не сгодится, в сборной совсем незаметен.
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