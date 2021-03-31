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«Хоть кто купил бы за 500 000». Президент «Урала» раскритиковал Эль-Кабира

31 марта 2021, 13:52

Президент «Урала» Григорий Иванов раскритиковал полузащитника Отмана Эль-Кабира.

С чего вы взяли, что контракт Эль-Кабира заканчивается в этом сезоне? Он до лета 2022 года. Я и рад бы не продлить. Отман больше болеет, чем играет. Сидит и лечится. Сам был бы не против, если бы у него заканчивался контракт.

С удовольствием продали бы его летом, но руководители других клубов посмотрят на статистику и увидят, что человек не играет, а только болеет… И что? Себе такого в команду я бы не взял.

Можно даже не опираться на статистику. Видно просто, что человек не играет так, как раньше. Полтора года назад он был звездой, да. Пока не получил травму в Краснодаре. И всё. После этого он не вернулся на прежний уровень.

Тогда Эль-Кабир был на пике: обыгрывал, бежал, забивал. Тогда его можно было бы продать. Сейчас уже поздно, но мы постараемся, если хоть какое-то предложение будет. Злые языки говорят, но хоть кто купил бы тысяч за 500. Но предложений-то нет.

Напомним, что Эль-Кабир выступает за «Урал» с февраля 2018 года.

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Супервайзер
Супервайзер
31 марта в 18:17, ред.
Продает мужик на рынке слона. Подходит прохожий.
- Слушай, кто у тебя слона купит? На хрен он кому нужен?
- Да ты что! Этому слону цены нет. Из хобота сад и огород поливает, детей катает, бревна на стройке таскает, да и не только бревна. Дом от воров охраняет...
Уговорил продавец прохожего, тот слона и купил. Встречаются случайно через несколько месяцев.
Продавец:
- Ну как слон?
- Ты подлец! На прокормление слона трачу больше, чем на всю большую семью, срёт он так много, что машиной два раза в день приходится вывозить, сад и огород перетоптал, нет их у меня больше...
- Слушай, так ты слона не продашь...
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
31 марта в 17:00
После таких заявлений можно уволить президента Урала сразу) Интересно, его хоть одна команда, которая после этого его хоть за 500₽ в структуру клуба возьмёт?)
112910415
112910415
31 марта в 16:44
выпил, возможно, президент ...
reptgz5wa4h5
reptgz5wa4h5 ответ Naherger (раскрыть)
31 марта в 16:35
А я думал, что корова!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
31 марта в 16:21
Мда.. И как он президентом то стал? За правду спасибо, но на таких должностях принято лукавить. Теперь уже точно никто не купит игрока.
Naherger
Naherger
31 марта в 15:49
Слышали сказку, как старик корову продавал? Так вот, Иванов- этот старик
stanichnik
stanichnik
31 марта в 14:36
За такие деньги, только в Италию, в Серию А его пристроить можно, там таких любят. Какорин в Фиорентине яркое тому подтверждение.
makkie
makkie
31 марта в 14:32
Типичный Иванов... Эль-Кабиру нужно бежать от такого работодателя!
Прилюдно унижает футболиста в СМИ.
ЮЗИК
ЮЗИК
31 марта в 14:30
В Газмяс его!
Байкал-38.
Байкал-38.
31 марта в 14:14
Ну это как минимум некрасиво со стороны Иванова. Во вторых если хотел бы продать, то такая реклама точно не пойдёт на пользу ни игроку и тем более клубу.
Иванов подтвердил свою репутацию человека редиски...
DXTK
DXTK
31 марта в 13:55
500 рублей стартовая цена может кто предложит больше........ и слота его продать.
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