«Хоть кто купил бы за 500 000». Президент «Урала» раскритиковал Эль-Кабира

Президент «Урала» Григорий Иванов раскритиковал полузащитника Отмана Эль-Кабира.
С чего вы взяли, что контракт Эль-Кабира заканчивается в этом сезоне? Он до лета 2022 года. Я и рад бы не продлить. Отман больше болеет, чем играет. Сидит и лечится. Сам был бы не против, если бы у него заканчивался контракт.
С удовольствием продали бы его летом, но руководители других клубов посмотрят на статистику и увидят, что человек не играет, а только болеет… И что? Себе такого в команду я бы не взял.
Можно даже не опираться на статистику. Видно просто, что человек не играет так, как раньше. Полтора года назад он был звездой, да. Пока не получил травму в Краснодаре. И всё. После этого он не вернулся на прежний уровень.
Тогда Эль-Кабир был на пике: обыгрывал, бежал, забивал. Тогда его можно было бы продать. Сейчас уже поздно, но мы постараемся, если хоть какое-то предложение будет. Злые языки говорят, но хоть кто купил бы тысяч за 500. Но предложений-то нет.
Напомним, что Эль-Кабир выступает за «Урал» с февраля 2018 года.
- Слушай, кто у тебя слона купит? На хрен он кому нужен?
- Да ты что! Этому слону цены нет. Из хобота сад и огород поливает, детей катает, бревна на стройке таскает, да и не только бревна. Дом от воров охраняет...
Уговорил продавец прохожего, тот слона и купил. Встречаются случайно через несколько месяцев.
Продавец:
- Ну как слон?
- Ты подлец! На прокормление слона трачу больше, чем на всю большую семью, срёт он так много, что машиной два раза в день приходится вывозить, сад и огород перетоптал, нет их у меня больше...
- Слушай, так ты слона не продашь...
- Слушай, кто у тебя слона купит? На хрен он кому нужен?
- Да ты что! Этому слону цены нет. Из хобота сад и огород поливает, детей катает, бревна на стройке таскает, да и не только бревна. Дом от воров охраняет...
Уговорил продавец прохожего, тот слона и купил. Встречаются случайно через несколько месяцев.
Продавец:
- Ну как слон?
- Ты подлец! На прокормление слона трачу больше, чем на всю большую семью, срёт он так много, что машиной два раза в день приходится вывозить, сад и огород перетоптал, нет их у меня больше...
- Слушай, так ты слона не продашь...
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