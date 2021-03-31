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Федун: «Максименко можно только посочувствовать, когда так защиту рвут»

31 марта 2021, 22:53
Дания (до 21)Логотип футбольный клуб Дания (до 21)3 : 0Логотип футбольный клуб Россия (до 21)Россия (до 21)Матч завершен

Владелец «Спартака» Леонид Федун отреагировал на вылет молодежной сборной России с чемпионата Европы U21.

Максименко можно только посочувствовать, когда так защиту рвут. Он что мог, то сделал. Последний гол вообще был от рикошета пропущен.

Чересчур было много фанфар, когда выиграли у Исландии. К сожалению, футбол требует реформ, я же об этом много раз говорил. Нет успехов ни у первой сборной, ни у молодежной. Ребята неплохие, но посмотрите, как играли датчане: все время треугольнички, всегда есть свободные игроки. А у нас кто как может.

Очень обидно, были надежды на хорошее выступление. Увы, таково зеркало футбола, на которое нужно посмотреть и сделать выводы

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RA57
RA57
01 апреля в 18:49
гнать его надо из ворот...
первые 2 мяча на совести максименко!!!
pioner1987
pioner1987 ответ mortid (раскрыть)
01 апреля в 08:06
А что изменится если он его получит? )
batman555
batman555
01 апреля в 05:40
Игорь Михайлович,не хотите возглавить молодежную сборную?! Сидите на матч тв,штаны протираете...)
mortid
mortid
01 апреля в 00:22
И в первой сборной никакой идеи, тупые забросы на Дзюбу и всё. На чемпионате мира такие выкрутасы не прокатят, там нагнут по полной с допотопным футболом. С сильными сборными Дзюба даже мяч не получит. Короче беда и всем наплевать.
ABir
ABir
31 марта в 23:26
Почему наши так не делают?
Gorasul
Gorasul
31 марта в 23:17
Пока у власти будут коррупция и воровство бесполезно что-то реформировать. Когда голова гнилая, как организм-то будет здоровый? Фундаментальнее изменения нужны.
oFANATo
oFANATo
31 марта в 23:07
Рано еще Максименко в первую сборную....
Ironigor
Ironigor
31 марта в 23:04
Очень всё правильно сказал. Всю систему нужно менять в развитии всего спорта в целом .
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