Черчесов: «Как быть с Сафоновым? Это риторический вопрос»

Наставник сборной России Станислав Черчесов порассуждал о возможном возвращении вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в национальную команду.
Как быть с Сафоновым? Это риторический вопрос, на который никто никогда не ответит, потому что жизнь идёт, жизнь течёт, и она свои вопросы ставит. Сегодня такая ситуация: сначала надо дождаться, когда он будет здоров, а потом дождаться, когда будет готов.
В этой фразе вся сущность Черчесова. Сколько читал его изречений, почти всё словоблудие. Никакой конкретики
В этой фразе вся сущность Черчесова. Сколько читал его изречений, почти всё словоблудие. Никакой конкретики