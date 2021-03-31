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Черчесов: «Как быть с Сафоновым? Это риторический вопрос»

31 марта 2021, 20:16

Наставник сборной России Станислав Черчесов порассуждал о возможном возвращении вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в национальную команду.

Как быть с Сафоновым? Это риторический вопрос, на который никто никогда не ответит, потому что жизнь идёт, жизнь течёт, и она свои вопросы ставит. Сегодня такая ситуация: сначала надо дождаться, когда он будет здоров, а потом дождаться, когда будет готов.

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112910415
112910415
01 апреля в 05:26
теперь мы поняли )
SAFqwer
SAFqwer ответ beefs (раскрыть)
31 марта в 22:59
Все об этом говорят, и не только в случае с Сафоновым....Проверенные не сдадут, а Матвей молодой, вдруг иных взглядов придерживается...
Трезвый повар
Трезвый повар
31 марта в 21:09
"Жизнь идёт, жизнь течёт, и она свои вопросы ставит"
В этой фразе вся сущность Черчесова. Сколько читал его изречений, почти всё словоблудие. Никакой конкретики
beefs
beefs
31 марта в 20:40
а главное когда он отстегнет...
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