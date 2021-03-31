Черчесов: «Как быть с Сафоновым? Это риторический вопрос»

Наставник сборной России порассуждал о возможном возвращении вратаря «Краснодара» в национальную команду.

Как быть с Сафоновым? Это риторический вопрос, на который никто никогда не ответит, потому что жизнь идёт, жизнь течёт, и она свои вопросы ставит. Сегодня такая ситуация: сначала надо дождаться, когда он будет здоров, а потом дождаться, когда будет готов.